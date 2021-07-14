Дополнительные пункты вакцинации открылись в Барнауле

Медицинские пункты начали работу в крупных торговых центрах города и на автовокзале.

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Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 открылись в ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86 В), ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117) и на Барнаульском автовокзале (пл. Победы, 12). Они начинают работать с 14 июля, в ТРЦ «Галактика» — с 15 июля. Режим работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные. Предварительная запись не требуется.

Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди. Каждого желающего осмотрит врач, измерит температуру, давление и сатурацию. Противопоказанием являются повышение температуры и другие симптомы ОРВИ, а также обострение хронических заболеваний. В таком случае в вакцинации будет отказано, но только временно, до полного выздоровления или улучшения состояния.

Вакцинация проходит бесплатно, в рамках системы обязательного медицинского страхования. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты — маску. О том, насколько эффективна маска в борьбе с коронавирусной инфекцией, читайте здесь.

Ещё раз напоминаем, о разнице между иммунитетом у привитых и переболевших COVID-19. Вакцинация и непосредственная встреча с болезнью формируют разный иммунитет к коронавирусу. Естественный иммунитет быстрее реагирует на вирус, но защищает только от того штамма, с которым организм столкнулся. То есть, если человек переболел изначальным штаммом, он легко может заразиться другим. Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа, акцентируют эпидемиологи.

Берегите себя, не пренебрегайте дополнительной защитой! Будьте здоровы!