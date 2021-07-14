Потребителям ТЭЦ-3 досрочно дадут горячую воду

Водоснабжение, планово приостановленное с 12 до 15 июля, вернут быстрее. Об этом сообщили в «Сибирской генерирующей компании».

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14 июля работники ТЭЦ-3 частично устранили повреждения после опрессовки, что позволило 29 тысячам барнаульцев вернуть горячую воду.

«В 15:00 заполнены теплосети, обеспечивающие ресурсом 63 многоквартирных дома, девять детсадов, две больницы на ул. Попова, Взлетной, Шумакова, Энтузиастов, Солнечной поляне, Петрова и Павловском тракте», сообщили энергетики.

Управляющие компании начнут подачу горячей воды в ближайшее время.