Рассказываем, как в Барнауле идет капитальный ремонт многоквартирных домов

Несмотря на трудности в строительной отрасли, связанные с резким подорожанием стройматериалов, годовой план по капитальному ремонту многоквартирных домов по Барнаулу выполнен почти на 60%.

Фото: Василий Каркавин

Дому на улице Глушкова, 42, больше 60 лет. По словам собственников, в 2005 году строители сняли прохудившийся за десятилетия шифер и уложили новый, но буквально через пару лет, крыша вновь начала протекать.

– Вы поднимитесь на пятый этаж, в квартиры № 29 и 30, хозяева вам расскажут, – советуют женщины стоящие у подъезда.

В этом году пятиэтажка попала в план капитального ремонта многоэтажных домов. Стоимость ремонта составляет порядка 3,5 млн руб. Кстати, собираемость взносов на капитальный ремонт по Барнаулу за второй квартал составила 107,4%. Столь высокий процент связан с тем, что собственники погашают долги за предыдущие периоды как добровольно, так и благодаря работе с должниками.

На чердаке нас встретил бригадир строителей Алексей Прокин. По его словам, на объект бригада зашла два месяца назад. Демонтировали кровлю и стропильную систему старой крыши, выровняли кирпичом армопояс, восстановили вентиляционные шахты и вывели фановые трубы на кровлю, утеплили. Сегодня крыша дома близка к завершению. Как выразился Алесей, «Осталось подсобрать недоделки». То есть, доделать мелочевку, поэтому работают вчетвером, хотя во время основных работ бригада была большей численности. Работали и каменщики, и жестянщики.

– Эта крыша простоит не один десяток лет. Я практически всю жизнь на стройке, начинал на строительстве частных домов, и вот уже больше пяти лет тружусь по Федеральной программе капремонта. Есть с чем сравнивать. Если крыша на частном доме делается как правило без проекта, так сказать, по наитию, исходя из опыта строителя, то здесь другой подход, другое крепление узлов стропильной системы, вообще другие, более жесткие, требования. Например, пиломатериал поступает нам уже обработанным биоогнезащитной пропиткой, но мы, тем не менее, дополнительно обрабатываем места, где делали спилы. Вообще, за годы работы я убедился, что если все делать по проекту, то сложностей нет никаких, – рассказывает бригадир.

Также строители рассказали, что контроль за их работой идет аж четырехуровневый. Регулярно контролируют качество и выполнение графика работ специалисты регионального фонда капитального ремонта и специалисты строительного контроля, представители управляющей компании, которая обслуживает дом.

– А главные контролеры, которые чаще других поднимаются на крышу, это жители дома, натерпевшиеся неприятностей от худой крыши, – смеются мужики.

Как строительные и проектные требования, члены бригады выполняют и требования техники безопасности при работе на высоте. Это снизу кажется, что пятиэтажка по сравнению с современными высотками не велика. Но когда глядишь вниз с ее крыши, без привычки дух захватывает. Поэтому на каждом члене бригады кроме защитной каски в обязательном порядке страховочный пояс с закрепленной прочной веревкой. Кроме того, сам бригадир находится рядом, когда кто-то из бригады работает в опасной близости от края крыши.

В двадцатых числах июля бригада полностью закончит работы на доме и перейдет на следующий объект.