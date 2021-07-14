С барнаульскими перевозчиками обсудили соблюдение противоэпидемических мер в общественном транспорте

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 13 июля прошло очередное совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий. Основной темой совещания стало усиление контроля за соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Фото: barnaul.org

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев отметил необходимость усиления мер по контролю за соблюдением противоэпидемических требований на объектах транспорта. Подъём заболеваемости требует ответственного подхода к мерам безопасности как линейными работниками — водителями и кондукторами, — так и пассажирами общественного транспорта.

По его словам, с целью контроля за соблюдением противоэпидемических требований дважды в неделю проходят профилактические рейды. В них принимают участие сотрудники полиции, представители Роспотребнадзора и городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Также он подчеркнул, что важно продолжать прививочную кампанию среди сотрудников, работающих в транспорте: как для их безопасности, так и для безопасности всех пассажиров.

Павел Анцупов, заместитель начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, представил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также он напомнил присутствующим, что водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания. На совещании особо обозначили, что обслуживание пассажиров без средств защиты органов дыхания категорически запрещено! Кроме того, обязательной сегодня является дезинфекция салонов транспорта на конечных остановках. Перевозчикам необходимо взять на особый контроль соблюдение линейными работниками этих требований.

«С начала 2021 года на пассажироперевозящие предприятия составили 22 протокола, и проверки продолжатся. К перевозчикам, которые будут пренебрегать предписаниями Роспотребнадзора, будут применяться штрафы. За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, согласно ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ предусмотрен штраф: для граждан — от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», сообщается на официальном сайте города Барнаула.

Городская администрация обращает внимание барнаульцев на важность соблюдения установленных требований в целях собственной безопасности и безопасности окружающих.

«Чтобы минимизировать риск заражения, при нахождении в автобусах, трамваях, троллейбусах, на остановочных пунктах сотрудникам подвижного состава и пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Важно соблюдать установленные требования для собственной безопасности и безопасности окружающих», указано в обращении пресс-службы администрации города.

Фото: barnaul.org



