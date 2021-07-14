В Барнауле из-за неполадок в системе самолёта на несколько часов отложили вылет в Москву

Когда пассажиры уже находились на борту, в работе системы кондиционирования самолёта обнаружили проблемы.

Фото: t.me/barnaul22official

Вылет из Барнаула в Москву отложили на 5 часов, сообщил Telegram-канал barnaul22official.

Airbus А321 авиакомпании S7 не смог вовремя вылететь из-за проблем в работе системы кондиционирования. Пассажиров высадили, а регистрацию продлили. Около 40 минут экипаж пытался устранить поломку самостоятельно, затем вызвали ремонтную бригаду.

К слову, 11 июля на рейсе Москва — Анталья авиакомпании «Россия» пассажиры жаловались на духоту в салоне, когда самолёт ещё готовился к вылету. Люди были на борту всего 20 минут, но некоторые из них уже чувствовали себя плохо. Оказалось, что система кондиционирования в салоне не работала. Тогда один из мужчин открыл аварийный выход, чтобы запустить воздух, в результате чего самолёт выпустил надувной трап. После этого авиакомпании пришлось перенести время вылета и заменить самолёт.