Волонтеры-экологи приводят в порядок городские улицы

С 1 июля благоустраивать Барнаул помогают экологические студенческие отряды «Зеленая волна» и «Атлас». Пять бригад закреплены за районами города, еще одна команда из восьми человек наводит порядок в лесных массивах.

Благодаря работе студенческих отрядов краевая столица становится чище и красивее.

Фото: Андрей Чурилов

12 июля бойцы первой бригады отряда «Атлас» работали на улице Георгиева в Индустриальном районе: косили траву, подстригали живую изгородь, которая из-за разросшейся поросли клена утратила свою привлекательность.

– Наш отряд создан в апреле текущего года, хотя экологическим просвещением Рубцовский институт (филиал Алтайского государственного университета) занимается давно и успешно, – поделилась мастер отряда Любовь Логунова. – У нас есть желание работать руками, но пока нет отрядной атрибутики, поэтому в Барнаульской зональной стройке в этом году не участвуем. Мы благоустраиваем краевой центр, работаем на больших и маленьких территориях, не охваченных никакими контрактами. Собираем мусор, косим траву, подстригаем живую изгородь, высаживаем цветы, ликвидируем несанкционированные свалки, в общем, работы хватает.

Около 300 больших и маленьких объектов предстоит благоустроить за два месяца отряду «Атлас» в Индустриальном и Ленинском районах Барнаула.

По словам сотрудников администрации Индустриального района, волонтеры отряда «Атлант» – очень ответственные ребята, которые не уходят с объекта, пока не выполнят положенный объем работ, несмотря на любую погоду. Единственный бонус, который определили для себя студенты сами, – сокращенный рабочий день за счет времени, выделенного на обед. Это и понятно, многие из них в Барнауле впервые, хочется и город посмотреть, и отрядную жизнь никто не отменял.

– Устаем, конечно, так ведь не на солнышке лежим, – делится боец Даниил. – В выходные добрались до Нагорного парка – красота неописуемая, прямо гордость берет за такой великолепный объект туриндустрии. Пусть нас в «Атласе» всего десять человек на два района, мы постараемся за лето сделать Барнаул еще чище и привлекательнее.

Фото: Андрей Чурилов

В перспективе у ребят такие большие объекты, как квартал «Матрешки» и Сиреневый бульвар. Не отстают по объемам работ и бойцы второй бригады «Атланта», которая трудится на территории Ленинского района. На днях студенты высадили цветы в вертикальные конструкции вдоль аллеи Целинников, привели в порядок цветочные клумбы в районе Краевого дворца молодежи и на пересечении улиц Юрина и Островского, благоустроили зону, расположенную у школы № 75. Ранее студотрядовцы ликвидировали несколько несанкционированных свалок и собрали мешки рекламных листовок, расклеенных в неположенных местах, а сегодня начали наводить порядок на бесхозяйной территории на улице Антона Петрова, 226–238.

Отряд «Зеленая волна» привел в порядок сквер по улице Приречной, расположенной в Центральном районе. На этом участке, который планируется благоустроить, прошло уже несколько акций. Также волонтеры-экологи ликвидировали свалки бытового мусора на Правобережном тракте до развязки Обского моста и по ул. Вербной в районе дома № 5а. Несколько несанкционированных свалок убрали экологические отряды в Октябрьском и Железнодорожном районах Барнаула.