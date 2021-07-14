Вопрос обязательной вакцинации в Алтайском крае остаётся открытым

Постановление «Об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан» в регионе пока не принято, но рассматривается как возможное.

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Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. Поголовную вакцинацию вводить никто не планирует, но люди отдельных профессий, в частности те, кто находится в группах риска из-за большого числа постоянных контактов и общения — сотрудники транспортной сферы, социальных услуг и образования, —с этим столкнутся. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов добавил, что такое решение будет “совершенно справедливым”.

Ульяна Калинина также сказала, что со временем прививку от коронавируса включат в нацкалендарь по вакцинации для тех самых “групп риска”.