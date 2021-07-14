Взывать к голосу разума: разъяснение — основная мера борьбы с антипрививочниками

«Основная аргументация, способствующая росту вакцинации, — сожаления тех, кто лежит в ковидных госпиталях», – сказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов на пресс-конференции.

Фото: скриншот онлайн-конференции

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяны Калининой, основная мера борьбы с противниками прививок — разъяснение. С начала января ведомство ведёт активную работу с населением, с предприятиями, организациями, рассказывая о необходимости и плюсах вакцинации. И судя по тому, что спрос на вакцинацию растёт и желающих поставить прививку многократно прибыло по сравнению с темпами вакцинации в мае 2021 года, работа идёт успешно. Министр здравоохранения Дмитрий Попов добавил, что на многих отказывающихся от прививки большое впечатление производят слова сожаления друзей и знакомых, отлежавших в ковидных госпиталях в тяжёлом состоянии.