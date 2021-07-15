23 кошки и собаки улетели из Барнаула за границу в 2021 году

Они отправились в 11 стран мира.

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В 2021 году в Международном аэропорту Барнаул инспекторы регионального Россельхознадзора осуществили ветеринарный контроль 23 кошек и собак.

В сопровождении хозяев пять домашних питомцев отправились в Германию, пять в Турцию, четыре в Испанию, два в Литву и по одному в Хорватию, Черногорию, Польшу, Болгарию, Францию, Швецию и Чехию.

После прохождения ветеринарного контроля на животных, в соответствии с международными ветеринарными требованиями, были оформлены экспортные сертификаты.