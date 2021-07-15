44% многоквартирных жилых домов в Барнауле готовы к отопительному сезону

Паспорта готовности получили восемь управляющих компаний и ТСЖ. По данным на 14 апреля 2021 года в Барнауле из 2 923 домов с центральным отоплением получили акты готовности 1 309 домов. Акты готовности также получают учреждения здравоохранения, культуры и образования, городские котельные.

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Сейчас в городе проводится промывка и опрессовка систем отопления, ремонт и реконструкция сетей, осмотр их текущего состояния. Если системы исправны, специалисты составляют акт, который подтверждает готовность дома к отопительному сезону.

В пресс-службе мэрии также сообщили о завершении гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-3 и ремонте на сетях.

В 2021 году «Барнаульский водоканал» планирует отремонтировать 129 объектов за 664,8 млн рублей. На сегодняшний день в Барнауле завершили работы на 29 объектах.

«Барнаульская теплосетевая компания» проведёт капремонт 12 участков тепловых сетей, а также текущий ремонт за 399,7 млн рублей. На 2 объектах работы завершены. Согласно графикам испытано на прочность и опрессовано 35 котельных вместе с тепловыми сетями. На 15 котельных, которые работают только в отопительный сезон, продолжаются плановые ремонты.