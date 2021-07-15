Алтайские учёные запатентовали новый способ диагностики рака

В июне этого года ими был получен патент на набор пептидов для диагностики рака молочной железы.

Андрей Шаповал

Фото: Андрей Кравцов

Сотрудники Российско-Американского противоракового центра (РАПРЦ) Алтайского госуниверситета в сотрудничестве с краевым онкодиспансером и Алтайским медуниверситетом разработали уникальную методику выявления рака молочной железы с помощью технологии иммуносигнатуры, которая поможет обнаружить онкозаболевание на ранней стадии.

— Любые молекулярные изменения сразу отражаются в иммунной системе, она начинает вырабатывать антитела, и при разных заболеваниях они также разнятся. Задачей было расшифровать этот сигнал и понять, какие антитела вырабатываются, в данном случае — при раке молочной железы. На микрочипах, созданных учёными в Аризоне, расположено 120 тыс. пептидов со случайными аминокислотными последовательностями, при взаимодействии сыворотки крови с какими-то из них идёт взаимодействие антител. Ученые РАПРЦ выявили 119 пептидов, которые чётко могут сказать, есть ли рак молочной железы, — рассказал руководитель РАПРЦ Андрей Шаповал.

Как сообщает Министерство экономического развития Алтайского края, запатентованное изобретение может быть использовано в дополнение к методам клинической диагностики рака молочной железы. Набор пептидов по изобретению может быть применён в формате самостоятельной тест-системы, а также в комбинации с другими аналитическими системами для повышения эффективности диагностики РМЖ.