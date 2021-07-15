Барнаульский детский сад выиграл федеральный грант на развитие службы инфраструктурной поддержки семей с детьми

Детский сад № 261 «Истоки» в четвертый раз выиграл конкурсный отбор на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования». Проект детского сада заключается в поддержке семей, имеющих детей от 0 до 18 лет, и называется «Территория мудрых родителей».

Фото предоставлено детским садом №261

Впервые идея детского сада № 261 «Истоки» по организации Службы консультационной помощи родителям получила финансовую поддержку в 2019 году. Тогда удалось объединить ресурсы десяти образовательных учреждений Алтайского края, в том числе четырех барнаульских, и оказать в течение 2020 года 10 032 услуги. Консультации оказывают специалисты широкого спектра профилей: педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по двигательному, музыкальному развитию.

Как подчеркнула старший воспитатель детского сада Ольга Давыдова, главная цель проекта – повысить родительскую компетентность в области воспитания, развития и образования детей, притом самых разных возрастов – от рождения до совершеннолетия. К примеру, мам и пап малышей научат правильно читать книжки, родителей первоклассников – адаптироваться в школьных условиях, тех, кто переживает период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, – мотивировать старшеклассника к дальнейшей учебе и грамотно настроить на успех.

Чаще всего специалисты Службы проводят консультации комплексно, ведь родитель может прийти с проблемой, которая на самом деле является только следствием чего-то более серьезного.

Записаться на прием можно с помощью автоматизированной онлайн-формы на официальном сайте детского сада № 261 «Истоки» и организаций-партнеров, выбрав комфортное для себя время и форму оказания консультационной услуги в любом из учреждений партнерской сети, а также по телефону, указанному на том же интернет-ресурсе, чтобы записаться вне графика. Долго ждать очереди не придется, специалисты готовы подстроиться под запрос родителей.

В этом году Служба расширила сеть – теперь консультации можно получить в 30 учреждениях Алтайского края. Из них 18 расположены в столице региона.

Результаты реализации проекта показали не только высокую востребованность консультационной помощи среди родителей, но и потребность в профессиональном консультировании педагогов других детских садов Барнаула.

В планах детского сада – привлечение новых партнеров из сферы специального образования (предварительные договоренности на 2022 год уже есть), открытие новых возможностей для профессионального развития педагогов-консультантов, интересная работа с новыми семьями. В текущем и следующем году в Службе «Территория мудрых родителей» планируют оказать 10 000 услуг.