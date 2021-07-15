Цигун, авитолог, «наливайка»: самые необычные услуги, которые предлагают барнаульцам

Сайты объявлений прочно вошли в нашу жизнь и периодически каждый из нас ими пользуется. «Вечерний Барнаул» проанализировал раздел «Услуги» на сайте Авито и выбрал самые необычные предложения услуг, которые предлагают купить барнаульцам.

Изготовление наливайки

Судя по описанию, наливайка это просто удобное приспособление, если вам лень что-то наливать из бутылки. Ну и ко всему прочему, наливайка – может стать стильным элементом интерьера. В объявлении написано, что стоимость изготовления всего 1000 рублей.

Продвижение товара на Wildberries

Интернет-магазины тоже прочно вошли в нашу жизнь, особенно этому поспособствовал 2020 год. На сегодняшний день на Авито можно найти вот такие объявление, где предлагается продвижение товаров на Wildberries. Стоимость услуги – 20 000 рублей.

Услуги полевой кухни

Очень удобная услуга, если вы планируете вечеринку (из-за ковида лучше не планируйте), а гостей планируется много. Накормить полевой кухней можно сразу до 300 человек за раз. Стоит такое удовольствие 400 рублей (скорее всего за час, подробностей в объявлении нет).

Авитолог

smm-специалистов сейчас достаточно много, а вот совсем недавно стали появляться авитологи – люди, которые продвигают ваш товар или услугу на Авито. Он скорее пригодится тем, у кого нет времени, а товаров выставить нужно много, для единичных объявлений, услуга скорее всего бесполезная, так как сайт всё сделает сам. Стоимость: 1000 рублей.

Родовые расстановки

Экстрасенсов и гадалок на Авито тоже хватает, их услуги по правилам сайта не запрещены (а жаль). Просто небольшой кусочек из описания объявления:

“Ваша ДНК содержит не только физические данные, но и эмоциональные. Хранит в себе коды позитивного и негативного опыта предыдущих поколений. Негативные установки, которые внушили себе Ваши предки, могут перейти Вам.

Я проведу Вас по родовой линии, выявим причины неудач/проблем, распутаем родовые переплетения, воронки закроем, запустим поток любви от ваших предков”. Стоимость: 1500 рублей.

Ручная лепка

Для кого-то ручная лепка пельменей это семейная традиция, а для кого-то возможность заработать денег. Так что если вы любите вареники, пельмени или манты домашней лепки, но самим вам лепить их не хочется, то можно просто воспользоваться данной услугой. Как сказано в объявлении, цены зависит от начинки: 250 – 400 рублей за кг.

Аренда металлоискателя

Кто из нас не мечтал почувствовать себя кладоискателем. И сейчас такая возможность есть. Для этого необязательно отправляться на остров или искать пиратские карты, достаточно просто зайти на Авито и найти объявление об аренде металлоискателя. Захватывающие выходные вам точно обеспечены. Аренда прибора-300р/сутки.

Аренда “Синего трактора”

Персонаж детских мультфильмов особо порадует маленьких детей. Так что если у вас намечается детский праздник, то можно взять в аренду вот такую фигуру синего трактора из пенопласта. Стоимость: 450 рублей в сутки.

Водительское удостоверение

Несмотря на громкий заголовок объявления, где автор объявления утверждает, что поможет вернуть права лишённым, оказалось, что это реклама юридических услуг. Стоимость юридической консультации: 25 000 рублей.

Цигун

Цигун – это вид оздоровительной гимнастики. С помощью специального дыхания, движений тела и концентрации мыслей древние китайцы хотели возобновить естественное движение энергии Ци в организме и таким образом избавиться от болезней. Стоимость занятия цигун в Барнаула – 300 рублей.

Разблокировка телефона

Автор объявления утверждает, что может помочь вам разблокировать телефона, если вы забыли пароль, который ставили. За 500 рублей, если верить объявлению, вы сможете войти в iCloud или решить другую свою проблему.

Услуги шашлычника

Здесь опять речь пойдёт про тех, кто любит есть, но не любит готовить. На Авито можно найти как предложения с выездом повара на ваше мероприятие, так и просто шашлычника, который может привезти свой шашлык и пожарить его. Вам останется только заплатить. Цена в объявлении не указана.

Энергетический массаж

Просто прочтите фрагмент из объявления: Аксесс Бары – телесный процесс, осуществляемый прикосновением практика к энергетическим центрам на голове . высвобождающий , с помощью , энергетических потоков,электромагнитные заряды ограничивающих точек зрения, мыслей, решений.

Стоимость: 1500 рублей.