Как на Евро. «Динамо» в серии пенальти победило «Новосибирск»

В матче 1/256 финала Кубка России «Динамо-Барнаул» в домашнем матче взяло верх над ФК «Новосибирск». Основное время матча завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти точнее были барнаульцы.

Фото: Ярослав Махначёв.

Мы уже писали, что раннее начало сезона стало неожиданностью для многих участников турнира. Ряд команд не успели решить некоторые оргвопросы и заявить всех игроков. Два новичка барнаульского «Динамо», нападающие Антон Кобялко и Ефим Золотарев, еще не получили документы из своих прошлых клубов, поэтому в кубковом противостоянии участия не приняли, смотрели игру с трибун.

Оттуда же наблюдал за происходящим и воспитанник «Динамо», ныне полузащитник «Уфы» Владислав Камилов. Правда, на его возвращение в родной клуб рассчитывать не приходится, по крайней мере, пока. Как объяснил Влад, игроки «Уфы» получили три дня отпуска, и он решил прилететь в Барнаул.

Между «Динамо» и новосибирскими командами, какие бы названия они не носили, давнее и принципиальное противостояние. Сейчас, если быть объективными, клубы находятся в разных весовых категориях, по крайней мере, если смотреть на бюджеты. Однако в прошлом сезоне финансовое превосходство не слишком помогло «Новосибирску», расположившемуся в турнирной таблице лишь парой строчкой выше динамовцев. Ну а кубковое противостояние – всегда особый случай, и здесь может быть всякое, поэтому барнаульские болельщики вполне могли рассчитывать на успех.

Правда, начало у «Динамо» не особо получилось. Первый острый момент в матче создали именно хозяева, Антон Петухов неплохо пробил после розыгрыша углового, но выручил вратарь. А вот «Новосибирск» сумел открыть счет в первой же своей атаке, причем гостям даже бить по воротам не пришлось. Подачу в нашу штрафную замкнул все тот же Петухов, срезавший мяч в свои ворота – как на Евро-2020, где количество автоголов побило все рекорды. Вскоре «Динамо» сравняло счет, главный на данный момент бомбардир клуба Владимир Завьялов разобрался с защитниками и точно пробил.

Вообще, если качество игры, может, и вызывало вопросы, то с желанием бороться у динамовцев проблем не было. Футболисты буквально выгрызали мяч у соперника, бросались под удары, шли до конца в единоборствах. Тот же Завьялов во втором тайме в, казалось бы, безнадежной ситуации продолжил бороться с защитником и в итоге получил мяч, заработав угловой. А в конце тайма к форварду уже были претензии. Нападающий оказался в штрафной с мячом перед вратарем, справа оказался забытый защитниками Михаил Осипов, но Завьялов решил действовать сам и запорол момент. «Новосибирск» же во втором тайме вообще не показал абсолютно ничего, и в итоге основное время матча завершилось вничью – 1:1. По новому регламенту Кубка России овертайм теперь не играется, команды сразу перешли к серии пенальти, снова напомнив болельщикам о Евро-2020. И в этой битве нервов сильнее были динамовцы. Хозяева с точки были точны, а вот два удара новосибирцев вратарь «Динамо» Богдан Карюкин отразил и вывел свою команду в 1/128 финала Кубка России, в которой барнаульцы сыграют с омским «Иртышом», игра состоится 28 июля в Омске.

Ну а на следующей неделе, 20 июля, «Динамо» дома проведет первый матч первенства ФНЛ-2 нового сезона, соперник – «Амкар-Пермь». Начало игры в 18.00.