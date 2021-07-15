#КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 15 июля 2021

На этой кинонеделе на смену Наташе Романофф приходит другая крутая девчонка — героиня Лины Хиди из «Порохового коктейля». Также в прокат выходит вторая часть франшизы с Сергеем Безруковым «Бендер: золото империи» и триллер «Город тайн». И это ещё не всё! Рассказываем о киноновинках недели в сети «Киномир».

Фото: theventuremag.com

«Пороховой коктейль», боевик, США — Франция (16+)

Фото: startfilm.ru

Фильмов про отчаянных на всю голову женщин-киллеров в истории кино предостаточно. Взять хотя бы «Никиту», «Ангелов Чарли», «Коломбиану», «Обитель зла», «Мистера и миссис Смит». Но чтобы целый семейный клан трудился по специальности, это как-то свежо и практически ново. Биатрикс Кидо и «Смертоносные гадюки» не в счёт, они всё-таки были друг другу не родные!

Фильм Навота Папушадо («Бешенство» «Очень плохие парни») рассказывает о профессиональной киллерше Сэм, унаследовавшей от матери Скарлетт истребляющую специальность. Ева работает в той же фирме, что когда-то «трудилась» её мама. Но однажды «боевая малышка» подставилась — убила не того парня. Хозяин даёт девушке возможность исправить ошибку — вернуть деньги, которые кто-то у фирмы украл. Вор быстро находится, и деньги тоже, но всё идёт не по плану: в дело вмешивается восьмилетняя сиротка, а к сироткам у Евы, учитывая собственные жизненные обстоятельства, особая слабость. И тут главное — вовремя закричать: «Мама-а-а-а!» И она обязательно вернётся, найдёт, спасёт и наваляет всем, кто просто косо посмотрел на её девочку!

Фото: startfilm.ru

Фильм хорош тем, что это такая гремучая смесь из Родригеса, Тарантино и бесчисленных боевиков класса «B», но только с девочками! Все главные и абсолютно все положительные роли в нём играют женщины. Поколение дочерей представлено Карен Гиллан (Небула из «Стражей Галактики»), поколение мам — великолепным альянсом Лины Хиди, Карлы Гуджино, Мишель Йео и Анджелой Бассет. Сами понимаете: дамы в прекрасной форме и ни одному мужику с ними не справиться!

Фото: startfilm.ru

Девушкам в «Пороховом коктейле» придуман целый дивный мир — их штаб-квартира находится в… библиотеке, где книжки выдают далеко не всем! Ведь в них хранятся стволы и томагавки, оружие самообороны, поддельные паспорта и деньги — в общем, все, что может понадобиться женщине в современном агрессивном обществе. И эти боевые «библиотекарши» прекрасны, как и авторы книжек, которые они советуют юной Еве, — Джейн Остин, Шарлотта Бронте, Вирджиния Вульф! Эти дамы ещё столетия назад знали, как тяжело живётся женщине в жестоком мужском мире! Это отличный повод сходить в кино и глотнуть «Пороховой коктейль»!

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика» «Арена», «Огни».

«Бендер: золото империи», приключения, Россия (16+)

Фото: startfilm.ru

Как и было обещано, это продолжение истории об авантюристах Ибрагиме Бендере (Сергей Безруков) и Остапе Задунайском (Арам Вардеванян). Ещё недавно Ося вёл жизнь законопослушного гражданина. Он никогда не брал чужого и избегал драк, решая конфликты мирным путём. Всё изменилось после знакомства с гениальным преступником Ибрагимом Бендером. Комбинатор втянул наивного юношу в охоту за реликвией царской семьи, а затем обучил азам воровского ремесла. Знания помогли новичку превратиться в мастера деликатного обмана, рукопашного боя и пленительного шантажа. Позднее выяснилось, что Ибрагим — родной отец Остапа. Это лишь укрепило их союз. В новом фильме Ибрагим и Остап ищут легендарное золото империи, способное обеспечить их до конца жизни и дать возможность переехать наконец-то в солнечный Рио-де-Жанейро. Однако заполучить драгоценности мечтают также десятки других разбойников со всей России. Чтобы победить в неравной схватке, дуэт вынужден объединиться с неожиданными союзниками. Дело осложняется проблемами в личной жизни Оси, возлюбленная которого не разделяет его тяги к авантюризму и собирается замуж за другого.

Фото: startfilm.ru

Не нужно сравнивать всех предыдущих Бендеров с героем запланированной кинотрилогии Игоря Зайцева. Дайте новому Комбинатору покорить сердца молодого поколения, вдруг да книжку захотят прочесть, а это уже будет большой победой! Что до Сергея Безрукова, то многодетному отцу нужно кормить пятерых детей, пусть играет кого хочет. И справедливости ради нужно сказать, что играет он хорошо, как бы там не брызгали слюной его злопыхатели.

Производством занималась российская компания «Среда» во главе с продюсерами Александром Цекало и Иваном Самохваловым. На студии были произведены такие успешные сериалы и фильмы, как «Гоголь», «Метод», «Пищеблок» и «Мажор». К своим ролям вернулись все ключевые артисты. Кроме Безрукова и Вардеванян в «Золоте империи» снялись Таисия Вилкова («Человек из Подольска»), Ольга Сутулова («Последний министр»), Вера Брежнева (поп-группа «ВИА Гра»), Юрий Колокольников («Довод», «Игра престолов») и Павел Деревянко («Домашний арест»). Предполагается, что на основе кинокартин о Бендере будет смонтирован сериал, который покажут после кинопроката.

Фото: startfilm.ru

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика» «Арена», «Огни».

«Город тайн», триллер, Австралия (16+)

Фото: startfilm.ru

Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет возвращается в измученный засухой родной город. Повод визита не из приятных — похороны друга детства Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам. Но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги. Фальку предстоит разворошить загадки прошлого и погрузиться в большие секреты маленького города, чтобы узнать шокирующую правду.

Фото: startfilm.ru

В основе фильма — мировой бестселлер Харпер Джейн «Засуха», в котором одной из детективных составляющих сюжета является климат, влияющий на жизнь обитателей маленьких городков. За режиссуру и сценарий отвечает Роберт Коннолли. Главную роль в фильме сыграл Эрик Бана. Он мог стать большой голливудской звездой: играл Халка в фильме Энга Ли, героя греческих мифов в «Трое» и практически идеального мужчину в «Жене путешественника во времени». Однако ковровым дорожкам и большим студийным прослушиваниям актёр предпочёл родные пенаты — и остался жить в Австралии. В остальных ролях Женевьев О’Рейли, Кейр О’Доннелл, Брюс Спенс и другие.

Фильм интересен тем, что в нём несколько сюжетных линий, следить за которыми очень увлекательно, ведь до самого конца непонятно, куда они заведут. Картина так понравилась зрителям, что на родине быстро собрала 20 миллионов долларов и практически сразу стала одной из самых кассовых лент за всю историю.

«Город тайн» — это эмоциональный триллер. По сути, это фильм о человеке, который, вернувшись в город детства, открывает несколько интересных секретов не только о себе, но и о других жителях. Герою предстоит разгадать тайну, которая, словно раковая опухоль, влияет на жизнь всей округи.

Смотрим: «Киномир-Галактика»,«Арена».

«На игле», криминальная драма, Великобритания (18+)

Фото: kinopoisk.ru

В российский прокат впервые попадёт культовая картина Дэнни Бойла «На игле». Релиз в России приурочен к 25-летнему юбилею фильма, который вышел в 1996 году, но наши зрители его ещё видели. .

«На игле» — экранизация бестселлера шотландского писателя Ирвина Уэлша. Действие фильма происходит в Лондоне и Эдинбурге вокруг четырёх друзей, которых связывает наркотическая зависимость. Одному из них неожиданно достаётся внушительная сумма, благодаря которой он в теории может изменить свою жизнь к лучшему. Однако для этого ему нужно сделать выбор и отказаться от связи с друзьями-наркоманами.

Фото: kinopoisk.ru

Главные роли в картине исполнили Юэн Макгрегор («Звёздные войны»), Юэн Бремнер («Последняя любовь на Земле»), Джонни Ли Миллер («Охотники за разумом») и Кевин Маккидд («Царство небесное»). Сценарий к фильму написал Джон Ходж («Пляж»), за который его номинировали на «Оскар» в 1997 году.

У Дэнни Бойла получилась провокационная, гротескная и откровенная картина о наркозависимости, личном выборе жизненного пути и его последствиях. Фильм взял всё самое лучшее из романа: группу обаятельных антигероев, циничный и порой даже пошлый юмор и атмосферу поломанной реальности, граничащей с галлюцинацией.

Важнейшей составляющей фильма также является саундтрек, состоящий из хитов панк-рока 70-х, новой волны 80-х и брит-попа и электронной музыки 90-х. Альбом «На игле» представляет альтернативное музыкальное наследие Британии и остаётся настоящим событием поп-культуры. Фильм стал самым кассовым в домашнем прокате за 1996 год, а международная слава пришла к нему на Каннском кинофестивале, где он демонстрировался вне конкурса, но произвёл фурор среди критиков.

Независимый фильм со скромным бюджетом и практически неизвестными в то время актёрами стал настоящим культурным феноменом, а в 2004-м был признан лучшим шотландским фильмом всех времён. В 2017 году вышел сиквел «T2: Трейнспоттинг», основанный на романе Уэлша «Порно». Режиссёром снова стал Дэнни Бойл, сценарий написал Джон Ходж, а всё актеры оригинального фильма вернулись к своим ролям. Все сеансы пройдут на языке оригинала с субтитрами.



Фото: startfilm.ru

Смотрим в кинотеатрах: «Киномир-Галактика»

«Унесённая призраками», аниме, Япония (6+)

Фото: startfilm.ru

Оскароносный фильм бога аниме Хаяо Миядзаки снова отправляется в российские кинотеатры: уже 20 июля (почему-то во вторник!) стартует третий по счёту прокат фильма в России. Первый его релиз состоялся 2 января 2003 года, перевыпуск — 27 декабря 2018 года. В этом году шедевру Хаяо Миядзаки исполняется 20 лет.

Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждёт великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и, к ужасу девочки, превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Чтобы выжить и спасти своих родителей, Тихиро устраивается на работу в местную гостиницу для волшебных существ, божественных сущностей и загадочных видений. Девочка должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.

Фото: startfilm.ru

Это один из самых популярных проектов японской анимационной студии Ghibli («Гибли»), самый кассовый, рекордсмен кинопроката в Японии за всю историю. В 2002 году фильм получил «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале, а в 2003-м стал обладателем «Оскара» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Регалии режиссёра можно перечислять бесконечно: он общепризнанный гений, величайший из живущих японских кинематографистов, один из самых влиятельных авторов в мире. Следы его творчества можно отыскать в работах американских, европейских и, конечно же, азиатских коллег. А на родине Хаяо Миядзаки почитают как божество.

Анимация режиссёра — это особый мистический мир. Никакого 3D, минимальное вовлечение компьютера в творческий процесс. Не технологии и аттракционы, а тщательно прорисованные и парадоксально придуманные масштабные сказки, где одни только детали второго плана можно рассматривать бесконечно! Вообщем, даже если вы знаете эту историю наизусть, окунуться в причудливый мир мастера можно бесконечное количество раз!

Фото: startfilm.ru

Смотрим в кинотеатре: «Киномир-Галактика».

«Opera HD: русские балеты», балет, Франция (12+)

Фото: photosgrams.com

20 июля в рамках проекта TheatreHD сеть «Киномир» покажет четыре постановки из золотого фонда «Русских балетов» Сергея Дягилева в исполнении звезд балета Парижской оперы (Opéra national de Paris). В начале XX века «Русские балеты» Сергея Дягилева потрясли балетные устои и распахнули двери модернизму. С них началось многолетнее сотрудничество между художниками, музыкантами и хореографами эпохи авангарда. Театральная элита того времени включала такие громкие имена, как Дебюсси, Стравинский, Фалья, Пикассо, Бакст, Мясин, Нижинский, Фокин…

Фото: photosgrams.com

Зритель увидит «Видение розы» (1911), хореограф Михаил Фокин. «Послеполуденный отдых фавна» (1912), хореограф Вацлав Нижинский, «Треуголку» (1919), хореограф Леонид Мясин и «Петрушку» (1911), хореограф Михаил Фокин. Эти знаменитые балеты в их оригинальной хореографии были и до сих пор остаются дерзким художественным явлением.

Фото: photosgrams.com

Смотрим в кинотеатре: «Галактика-Киномир»