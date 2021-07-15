КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 15 июля 2021

На этой кинонеделе на смену Наташе Романофф приходит другая крутая девчонка — героиня Лины Хиди из «Порохового коктейля». Также в прокат выходит вторая часть франшизы с Сергеем Безруковым «Бендер: золото империи» и триллер «Город тайн». И это ещё не всё! Рассказываем о киноновинках недели в сети «Киномир».
Фильмов про отчаянных на всю голову женщин-киллеров в истории кино предостаточно. Взять хотя бы «Никиту», «Ангелов Чарли», «Коломбиану», «Обитель зла», «Мистера и миссис Смит». Но чтобы целый семейный клан трудился по специальности, это как-то свежо и практически ново. Биатрикс Кидо и «Смертоносные гадюки» не в счёт, они всё-таки были друг другу не родные!
Фильм Навота Папушадо («Бешенство» «Очень плохие парни») рассказывает о профессиональной киллерше Сэм, унаследовавшей от матери Скарлетт истребляющую специальность. Ева работает в той же фирме, что когда-то «трудилась» её мама. Но однажды «боевая малышка» подставилась — убила не того парня. Хозяин даёт девушке возможность исправить ошибку — вернуть деньги, которые кто-то у фирмы украл. Вор быстро находится, и деньги тоже, но всё идёт не по плану: в дело вмешивается восьмилетняя сиротка, а к сироткам у Евы, учитывая собственные жизненные обстоятельства, особая слабость. И тут главное — вовремя закричать: «Мама-а-а-а!» И она обязательно вернётся, найдёт, спасёт и наваляет всем, кто просто косо посмотрел на её девочку!
Фильм хорош тем, что это такая гремучая смесь из Родригеса, Тарантино и бесчисленных боевиков класса «B», но только с девочками! Все главные и абсолютно все положительные роли в нём играют женщины. Поколение дочерей представлено Карен Гиллан (Небула из «Стражей Галактики»), поколение мам — великолепным альянсом Лины Хиди, Карлы Гуджино, Мишель Йео и Анджелой Бассет. Сами понимаете: дамы в прекрасной форме и ни одному мужику с ними не справиться!
Девушкам в «Пороховом коктейле» придуман целый дивный мир — их штаб-квартира находится в… библиотеке, где книжки выдают далеко не всем! Ведь в них хранятся стволы и томагавки, оружие самообороны, поддельные паспорта и деньги — в общем, все, что может понадобиться женщине в современном агрессивном обществе. И эти боевые «библиотекарши» прекрасны, как и авторы книжек, которые они советуют юной Еве, — Джейн Остин, Шарлотта Бронте, Вирджиния Вульф! Эти дамы ещё столетия назад знали, как тяжело живётся женщине в жестоком мужском мире! Это отличный повод сходить в кино и глотнуть «Пороховой коктейль»!
Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика» «Арена», «Огни».
Как и было обещано, это продолжение истории об авантюристах Ибрагиме Бендере (Сергей Безруков) и Остапе Задунайском (Арам Вардеванян). Ещё недавно Ося вёл жизнь законопослушного гражданина. Он никогда не брал чужого и избегал драк, решая конфликты мирным путём. Всё изменилось после знакомства с гениальным преступником Ибрагимом Бендером. Комбинатор втянул наивного юношу в охоту за реликвией царской семьи, а затем обучил азам воровского ремесла. Знания помогли новичку превратиться в мастера деликатного обмана, рукопашного боя и пленительного шантажа. Позднее выяснилось, что Ибрагим — родной отец Остапа. Это лишь укрепило их союз. В новом фильме Ибрагим и Остап ищут легендарное золото империи, способное обеспечить их до конца жизни и дать возможность переехать наконец-то в солнечный Рио-де-Жанейро. Однако заполучить драгоценности мечтают также десятки других разбойников со всей России. Чтобы победить в неравной схватке, дуэт вынужден объединиться с неожиданными союзниками. Дело осложняется проблемами в личной жизни Оси, возлюбленная которого не разделяет его тяги к авантюризму и собирается замуж за другого.
Не нужно сравнивать всех предыдущих Бендеров с героем запланированной кинотрилогии Игоря Зайцева. Дайте новому Комбинатору покорить сердца молодого поколения, вдруг да книжку захотят прочесть, а это уже будет большой победой! Что до Сергея Безрукова, то многодетному отцу нужно кормить пятерых детей, пусть играет кого хочет. И справедливости ради нужно сказать, что играет он хорошо, как бы там не брызгали слюной его злопыхатели.
Производством занималась российская компания «Среда» во главе с продюсерами Александром Цекало и Иваном Самохваловым. На студии были произведены такие успешные сериалы и фильмы, как «Гоголь», «Метод», «Пищеблок» и «Мажор». К своим ролям вернулись все ключевые артисты. Кроме Безрукова и Вардеванян в «Золоте империи» снялись Таисия Вилкова («Человек из Подольска»), Ольга Сутулова («Последний министр»), Вера Брежнева (поп-группа «ВИА Гра»), Юрий Колокольников («Довод», «Игра престолов») и Павел Деревянко («Домашний арест»). Предполагается, что на основе кинокартин о Бендере будет смонтирован сериал, который покажут после кинопроката.
Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет возвращается в измученный засухой родной город. Повод визита не из приятных — похороны друга детства Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам. Но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги. Фальку предстоит разворошить загадки прошлого и погрузиться в большие секреты маленького города, чтобы узнать шокирующую правду.
В основе фильма — мировой бестселлер Харпер Джейн «Засуха», в котором одной из детективных составляющих сюжета является климат, влияющий на жизнь обитателей маленьких городков. За режиссуру и сценарий отвечает Роберт Коннолли. Главную роль в фильме сыграл Эрик Бана. Он мог стать большой голливудской звездой: играл Халка в фильме Энга Ли, героя греческих мифов в «Трое» и практически идеального мужчину в «Жене путешественника во времени». Однако ковровым дорожкам и большим студийным прослушиваниям актёр предпочёл родные пенаты — и остался жить в Австралии. В остальных ролях Женевьев О’Рейли, Кейр О’Доннелл, Брюс Спенс и другие.
Фильм интересен тем, что в нём несколько сюжетных линий, следить за которыми очень увлекательно, ведь до самого конца непонятно, куда они заведут. Картина так понравилась зрителям, что на родине быстро собрала 20 миллионов долларов и практически сразу стала одной из самых кассовых лент за всю историю.
«Город тайн» — это эмоциональный триллер. По сути, это фильм о человеке, который, вернувшись в город детства, открывает несколько интересных секретов не только о себе, но и о других жителях. Герою предстоит разгадать тайну, которая, словно раковая опухоль, влияет на жизнь всей округи.
Смотрим: «Киномир-Галактика»,«Арена».
В российский прокат впервые попадёт культовая картина Дэнни Бойла «На игле». Релиз в России приурочен к 25-летнему юбилею фильма, который вышел в 1996 году, но наши зрители его ещё видели. .
«На игле» — экранизация бестселлера шотландского писателя Ирвина Уэлша. Действие фильма происходит в Лондоне и Эдинбурге вокруг четырёх друзей, которых связывает наркотическая зависимость. Одному из них неожиданно достаётся внушительная сумма, благодаря которой он в теории может изменить свою жизнь к лучшему. Однако для этого ему нужно сделать выбор и отказаться от связи с друзьями-наркоманами.
Главные роли в картине исполнили Юэн Макгрегор («Звёздные войны»), Юэн Бремнер («Последняя любовь на Земле»), Джонни Ли Миллер («Охотники за разумом») и Кевин Маккидд («Царство небесное»). Сценарий к фильму написал Джон Ходж («Пляж»), за который его номинировали на «Оскар» в 1997 году.
У Дэнни Бойла получилась провокационная, гротескная и откровенная картина о наркозависимости, личном выборе жизненного пути и его последствиях. Фильм взял всё самое лучшее из романа: группу обаятельных антигероев, циничный и порой даже пошлый юмор и атмосферу поломанной реальности, граничащей с галлюцинацией.
Важнейшей составляющей фильма также является саундтрек, состоящий из хитов панк-рока 70-х, новой волны 80-х и брит-попа и электронной музыки 90-х. Альбом «На игле» представляет альтернативное музыкальное наследие Британии и остаётся настоящим событием поп-культуры. Фильм стал самым кассовым в домашнем прокате за 1996 год, а международная слава пришла к нему на Каннском кинофестивале, где он демонстрировался вне конкурса, но произвёл фурор среди критиков.
Независимый фильм со скромным бюджетом и практически неизвестными в то время актёрами стал настоящим культурным феноменом, а в 2004-м был признан лучшим шотландским фильмом всех времён. В 2017 году вышел сиквел «T2: Трейнспоттинг», основанный на романе Уэлша «Порно». Режиссёром снова стал Дэнни Бойл, сценарий написал Джон Ходж, а всё актеры оригинального фильма вернулись к своим ролям. Все сеансы пройдут на языке оригинала с субтитрами.
Смотрим в кинотеатрах: «Киномир-Галактика»
Оскароносный фильм бога аниме Хаяо Миядзаки снова отправляется в российские кинотеатры: уже 20 июля (почему-то во вторник!) стартует третий по счёту прокат фильма в России. Первый его релиз состоялся 2 января 2003 года, перевыпуск — 27 декабря 2018 года. В этом году шедевру Хаяо Миядзаки исполняется 20 лет.
Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждёт великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и, к ужасу девочки, превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Чтобы выжить и спасти своих родителей, Тихиро устраивается на работу в местную гостиницу для волшебных существ, божественных сущностей и загадочных видений. Девочка должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.
Это один из самых популярных проектов японской анимационной студии Ghibli («Гибли»), самый кассовый, рекордсмен кинопроката в Японии за всю историю. В 2002 году фильм получил «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале, а в 2003-м стал обладателем «Оскара» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».
Регалии режиссёра можно перечислять бесконечно: он общепризнанный гений, величайший из живущих японских кинематографистов, один из самых влиятельных авторов в мире. Следы его творчества можно отыскать в работах американских, европейских и, конечно же, азиатских коллег. А на родине Хаяо Миядзаки почитают как божество.
Анимация режиссёра — это особый мистический мир. Никакого 3D, минимальное вовлечение компьютера в творческий процесс. Не технологии и аттракционы, а тщательно прорисованные и парадоксально придуманные масштабные сказки, где одни только детали второго плана можно рассматривать бесконечно! Вообщем, даже если вы знаете эту историю наизусть, окунуться в причудливый мир мастера можно бесконечное количество раз!
Смотрим в кинотеатре: «Киномир-Галактика».
20 июля в рамках проекта TheatreHD сеть «Киномир» покажет четыре постановки из золотого фонда «Русских балетов» Сергея Дягилева в исполнении звезд балета Парижской оперы (Opéra national de Paris). В начале XX века «Русские балеты» Сергея Дягилева потрясли балетные устои и распахнули двери модернизму. С них началось многолетнее сотрудничество между художниками, музыкантами и хореографами эпохи авангарда. Театральная элита того времени включала такие громкие имена, как Дебюсси, Стравинский, Фалья, Пикассо, Бакст, Мясин, Нижинский, Фокин…
Зритель увидит «Видение розы» (1911), хореограф Михаил Фокин. «Послеполуденный отдых фавна» (1912), хореограф Вацлав Нижинский, «Треуголку» (1919), хореограф Леонид Мясин и «Петрушку» (1911), хореограф Михаил Фокин. Эти знаменитые балеты в их оригинальной хореографии были и до сих пор остаются дерзким художественным явлением.
Смотрим в кинотеатре: «Галактика-Киномир»