На старт! Внимание! Гав! В Барнауле прошел традиционный летний каникросс

На «Трассе здоровья» в Барнауле в девятый раз прошли соревнования по любопытному кинологическому виду спорта – каникроссу, то есть совместному бегу собак и их владельцев. Пандемия наложила отпечаток на событие, не было яркой церемонии открытия, награждение прошло скромно, а состав участников ограничили. Но самое главное – все состоялось.

Фото: Ярослав Махначёв.

Дать попробовать

На «Трассе здоровья» в этот день не столько многолюдно, сколько «многособачно». У каждого дерева – по собаке. Под столиком лежит и философски созерцает происходящее боксер, в смысле собака, а не спортсмен. Хаски, напротив, готовы вместе с сосной унестись в неведомую даль. Любители скандинавской ходьбы и велосипедисты понять не могут: то ли выставка какая, то ли еще чего. Организаторы объясняют: каникросс у нас, не мешайте, а если хотите – посмотрите, а еще лучше – присоединяйтесь.

– В этом году соревнования не проходят так массово и шумно, как мы привыкли, – рассказывает зампредседателя приюта «Ласка» Софья Куликова. – Но мы ориентируемся не на профессионалов, а на новичков, любителей с любыми собаками, в том числе из приюта. Наша цель – чтобы люди попробовали, что такое каникросс. В соревнованиях высокого уровня участвуют специально подготовленные собаки ездовых пород. А здесь у нас и метисы, и беспородные, и декоративные друзья человека.

Фото: Ярослав Махначёв.

Движение – жизнь

Каникросс, как вы уже поняли, это бег с собакой. Но не просто взяли за поводок и побежали трусцой. Главное правило – пес должен бежать впереди, а не хозяин его тянуть. Между собой тандем соединен веревкой-тросом, который крепится к поясу на теле человека, то есть руки у него свободны: все для того, чтобы ничего не мешало бежать. Ну и для чего это надо, это ж развлечение, а не спорт, скажете вы. Но преподаватель алтайского техникума кинологии и предпринимательства Сергей Савин уверен, что каникросс полезен и питомцам, и их владельцам.

– Возьмем, например, породу хаски. Их часто берут за красоту, хотя предназначение у нее другое, и одно из основных породных качеств этих собак – тянуть, бежать, это врожденное. Заниматься ездовым спортом на нартах могут не все, а бег доступен каждому. Так что, участвуя в соревнованиях, люди делают большой вклад в развитие своего питомца. Это касается не только хаски, но и других ездовых, служебных, охотничьих собак. Да и даже пусть у вас мопс, такса – дозированная нагрузка полезна всем, так же, как и людям, – говорит Сергей Савин.

Фото: Ярослав Махначёв.

Многостаночник Харви

В соревнованиях приняли участие около 40 человек, в основном забеги собрали детскую и подростковую аудиторию. На старте было немало слушателей кинологического кружка «Ласки», а также студентов техникума кинологии и предпринимательства. Дистанций организаторы предложили несколько: от стометровки для самых маленьких участников до 1300 метров для взрослых. Кстати, с некоторыми собаками бежали разные люди, так что нагрузка на некоторых четвероногих спортсменов выпала двойная, а то и тройная.

Один из таких многостаночников – лохматый и будто сшитый из лоскутков бордер-колли по кличке Харви. Ему пришлось выходить на дистанцию трижды – сначала вместе с Аленой Шершневой в детской весовой категории, затем со студентом кинологического техникума Савелием Никитиным на юниорской дистанции, и на закуску – в эстафетных забегах. Все испытания Харви выдержал с честью, трижды привел своих напарников на пьедестал.

Фото: Ярослав Махначёв.

– Каникросс – это не развлечение, – уверен Савелий Никитин. – Конечно, все зависит от дистанции, но на моей сегодня нагрузка серьезная. Я готовился, сначала отдельно бегал, потом вместе с собакой. Вроде все получилось.

Алиса Пономаренко вместе со своим родезийским риджбеком Даймондом серьезно занимается ездовым спортом. Зимой – на нартах и лыжах, летом – бегает. А на этот раз она решила привлечь к своему увлечению младшую сестру Викторию, так и бежали втроем, помогая друг другу.

– Самое сложное здесь – успевать за собакой, поэтому тем, кто вообще не бегает, надо потренироваться, «с нуля» будет сложно. И главного в дуэте нет, это совместная работа. А если собака не хочет бежать, надо просто ему передать свое настроение, а потом – похвалить.