Обязан ли водитель включать «аварийку» при остановке сотрудником ГИБДД?

Новоиспечённые и даже опытные водители не всегда знают, в каких именно случаях включать аварийную сигнализацию. О том, что включить этот сигнал необходимо при аварийной ситуации, знают все, но стоит ли нажимать красную кнопку, если автомобиль остановлен инспектором ГИБДД для проверки документов?

Фото: canva.com

Актуальные Правила дорожного движения регламентируют случаи, когда водитель обязан включить сигнализацию. К ним относятся, например, создание помехи другим участникам дорожного движения в случае вынужденной остановки на проезжей части или дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля. Также водитель, если едет с дальним светом и встречные водители мигают ему фарами, чтобы он переключился на ближний, обязан дать сигнал, снизить скорость и остановиться. Кроме того, «аварийка» обязательна при буксировки другого транспортного средства как на мягкой, так и на жёсткой сцепке.

Считается, что аварийную сигнализацию включают для привлечения внимания других участников движения. Так, нередко на трассе в зимнее время во время сильных буранов «аварийка» помогает сделать автомобиль более заметным на дороге со слабой видимостью.

Фото: avtospot.com

Если же вернуться к изначальному вопросу: стоит ли включать аварийную сигнализацию при остановке патрульной службой? — то точного ответа нет. Если это произошло в месте, где остановка запрещена знаками или разметками, то включение обязательно. В противном случае можно остановить машину без светового оповещения других участников.

Стоит отметить, что правила не запрещают использования световых приборов в других ситуациях по решению водителя. Поэтому запретить пользоваться аварийной сигнализацией инспектор ГИБДД не может. Значит, включение не будет противоречить действующему законодательству, а вот её отсутствие в месте, где остановка запрещена, может обернуться штрафом.

Вывод: во избежание вопросов со стороны инспекторов водителю лучше включить сигнал аварийной остановки, даже если этого не требуют знаки или разметка. При уверенном поведении автомобилист ограничится только проверкой документов.