Обязан ли водитель включать «аварийку» при остановке сотрудником ГИБДД?

Новоиспечённые и даже опытные водители не всегда знают, в каких именно случаях включать аварийную сигнализацию. О том, что включить этот сигнал необходимо при аварийной ситуации, знают все, но стоит ли нажимать красную кнопку, если автомобиль остановлен инспектором ГИБДД для проверки документов?
Актуальные Правила дорожного движения регламентируют случаи, когда водитель обязан включить сигнализацию. К ним относятся, например, создание помехи другим участникам дорожного движения в случае вынужденной остановки на проезжей части или дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля. Также водитель, если едет с дальним светом и встречные водители мигают ему фарами, чтобы он переключился на ближний, обязан дать сигнал, снизить скорость и остановиться. Кроме того, «аварийка» обязательна при буксировки другого транспортного средства как на мягкой, так и на жёсткой сцепке.
Считается, что аварийную сигнализацию включают для привлечения внимания других участников движения. Так, нередко на трассе в зимнее время во время сильных буранов «аварийка» помогает сделать автомобиль более заметным на дороге со слабой видимостью.
Если же вернуться к изначальному вопросу: стоит ли включать аварийную сигнализацию при остановке патрульной службой? — то точного ответа нет. Если это произошло в месте, где остановка запрещена знаками или разметками, то включение обязательно. В противном случае можно остановить машину без светового оповещения других участников.
Стоит отметить, что правила не запрещают использования световых приборов в других ситуациях по решению водителя. Поэтому запретить пользоваться аварийной сигнализацией инспектор ГИБДД не может. Значит, включение не будет противоречить действующему законодательству, а вот её отсутствие в месте, где остановка запрещена, может обернуться штрафом.
Вывод: во избежание вопросов со стороны инспекторов водителю лучше включить сигнал аварийной остановки, даже если этого не требуют знаки или разметка. При уверенном поведении автомобилист ограничится только проверкой документов.