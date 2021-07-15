Около 1 200 кураторов алтайских колледжей и техникумов будут получать доплаты

Дополнительно деньги будут получать те, кто осуществляет классное руководство, не входящее в должностные обязанности педагогического работника. Всего около 1 200 кураторов.

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Согласно поручению президента, с 1 сентября 2021 года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по 5 тысяч рублей.

Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя не отменяет действующие доплаты за классное руководство, выплачиваемые во всех краевых профессиональных образовательных организациях в пределах фонда оплаты труда образовательной организации.

В пресс-службе правительства Алтайского края напомнили, что с 1 сентября 2020 года по поручению президента доплаты за классное руководство стали получать педагоги общеобразовательных школ. В апрельском послании Федеральному Собранию президент поручил установить такие же выплаты и для кураторов колледжей и техникумов.