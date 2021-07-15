Сергей Рябчун назначен заместителем главы администрации Барнаула по экономической политике

Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк, сообщает сайт администрации города. Вчера «Вечерний Барнаул» сообщал о том, что кандидатура Рябчуна рассматривается на вакантную должность.

Рябчун Сергей Васильевич родился 25 января 1982 года в пос. Яровое г. Славгорода Алтайского края.

В 2004 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист».

С января 2004 года по июль 2012 года проходил федеральную государственную службу в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю Министерства финансов Российской Федерации.

С июля по октябрь 2014 года замещал должность главного специалиста бюджетного отдела комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

В октябре 2014 года назначен на должность главы Научногородокской сельской администрации Ленинского района города Барнаула.

С января 2017 года по октябрь 2018 года замещал должность первого заместителя главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству.

С октября 2018 года по июль 2021 года возглавлял муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение» г. Барнаула.

С 15.07.2021 назначен на высшую должность муниципальной службы города Барнаула — заместителем главы администрации города по экономической политике.

Женат, воспитывает двоих детей.

