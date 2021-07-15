Слёт сельской молодёжи могут вновь перевести в онлайн-формат

Об этом сообщила на пресс-конференции Екатерина Четошникова, начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

В 2020 году Слет сельской молодежи опробовал онлайн-формат проведения.

Фото: altaikdm.ru

В этом году традиционный всероссийский слёт планируют провести осенью, а акцент сделать на обмене опытом молодёжи, работающей на селе и занимающейся предпринимательством. Управление несколько раз проводило встречи с лидерами молодёжных общественных организаций, где активисты изучили действующие в стране национальные проекты и проанализировали, как реализовать свои инициативы через возможности нацпроектов. Этот вопрос также собираются обсудить на предстоящем Слёте сельской молодёжи. Таким образом, как отметила Екатерина Четошникова, на первый план выйдут практикоориентированные темы.

В связи с изменяющейся эпидобстановкой ещё не известно, в каком формате пройдет слёт. Однако уже сейчас будущие участники и кураторы направлений предлагают свои идеи по проведению мероприятия. В случае ухода в онлайн-режим их креативные предложения будут использованы.

Напомним, в декабре прошлого года XII Слёт сельской молодёжи Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь» состоялся в онлайн-формате, собрав более 300 активистов из 26 регионов России.

Вместе с тем несколько плановых мероприятий Управление собирается проводить в офлайн-режиме. Среди них стажировка в сфере добровольчества, на которую в Барнаул приедут ребята из разных регионов РФ, всего около 20 участников.

– В августе планируем проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», специфика проведения с учетом всех ограничительных мер позволяет нам его осуществить, – добавляет Екатерина Четошникова. – В случае усугубления эпидобстановки мы перейдём в режим онлайн.