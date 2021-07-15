Театр драмы попал в список номинантов на главную зрительскую премию страны «Звезда театрала»

Алтайская драма претендует на премию в номинации «Лучший региональный театр».

Фото: kino-teatr.ru

У театра девять конкурентов: в лонг-листе этой номинации театры из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Калуги, Севастополя, Ярославля и Мытищ. Есть в списке и ближайшие соседи — Театр драмы Кузбасса имени Анатолия Луначарского (Кемерово) и театр «Старый дом» (Новосибирск).

По мнению организаторов конкурса, лонг-лист «Звезды театрала» этого года включает наиболее заметные работы минувшего театрального сезона, его география стала заметно шире. В том числе множество предложений поступило из-за пределов России — более чем из 50 стран мира. Это явно вызвано откликом русскоязычной публики на многочисленные онлайн-трансляции спектаклей и театрализованных проектов в течение пандемийного года, со ссылкой на журнал «Театрал» отмечает сайт регионального правительства.

В лонг-листе — новые постановки именитых режиссёров и работы знаменитых актёров и актрис в театре и кино, любительские театры страны и русские театры за рубежом, социальные и театрализованные проекты, арт-проекты.

«Теперь для публики наступает новый этап — голосование. Оно продлится до середины сентября, чтобы принять в нём участие, достаточно зайти на сайт премии и сделать свой выбор. Претенденты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в шорт-лист, где в каждой из номинаций останется всего по три кандидата на награду. И с середины сентября начнётся завершающий этап голосования — уже по шорт-листу. А имена победителей станут известны 6 декабря во время праздничной церемонии награждения в Театре Вахтангова», сообщает читателям издание «Театрал».