ТОС микрорайона Мирный проводит бесплатные тренировки для барнаульских детей

Спортивный проект в микрорайоне Мирный реализуется за счёт средств гранта администрации города Барнаула. Он предназначен для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: barnaul.org

К целям проекта относятся создание условий для круглогодичной досуговой деятельности, профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних, формирование спортивного развития молодого поколения. На реализацию проекта ТОС из бюджета Барнаула выделено более 60 тысяч рублей. На эти деньги для занятий закупили необходимый спортивный инвентарь — мячи, обручи, клюшки, чтобы дети и взрослые микрорайона, независимо от уровня дохода и социального статуса, круглый год могли бесплатно заниматься спортом.

Совместно со школой № 51 и центром помощи семье и детям «Добродея» сформированы списки барнаульцев, желающих принять участие в проекте. Сейчас специально приглашённые тренеры и общественники проводят индивидуальные тренировки с 10 семьями.

По сообщению пресс-службы городской администрации, за шесть месяцев реализации проекта запланировано проведение 18 занятий с охватом не менее 350 участников.

Справка. Конкурс на соискание грантов администрации города среди некоммерческих организаций проводится в рамках выполнения подпрограммы «Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором и реализация национальной политики в городе Барнауле», утверждённой муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления и реализации национальной политики в городе Барнауле».



