В Барнауле прошли восьмые Малые Шукшинские чтения

Организатором мероприятия стала городская библиотека № 3 и ТОС Гущинского микрорайона при поддержке краевого Союза писателей и администрации Ленинского района. Были выполнены требования Роспотребнадзора о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и количестве людей – не более 50 человек.

Фото: Андрей Чурилов

Краевой Союз писателей высадил у памятника настоящий десант. Драматурги, поэты, писатели – каждый нашел добрые слова о знаменитом земляке, посвятил ему собственное произведение или прочел отрывок из большого наследия Василия Шукшина. Юлия Нифонтова, Галина Колесникова, Иван Мордовин, Александр Карпов, Ольга Юсупова и другие щедро делились с присутствующими своими эмоциями, каждое выступление было встречено овациями зрителей.

– Несмотря на пандемию, Малые Шукшинские чтения живут, – сказала Анна Самойлова, руководитель краевой писательской организации. – В прошлом году мы встречались в формате онлайн, в этом году ограничили количество участников. Василий Шукшин – писатель народный, таким стал и его праздник, люди его любят и приходят сюда. Как всегда найдутся и те, кто почитает Василию Макаровичу свои стихи, поделится с окружающими эмоциями через героев писателя, споет ему песни, навеянные красотой алтайской природы, щедрым и хлебосольным характером сибиряков.

Для Владимира Малышева Шукшинский фестиваль – это встречи у памятника Василию Макаровичу и гора Пикет в Сростках. Много лет подряд он посещает оба знаковых места и очень гордится тем, что Василий Макарович родился и вырос на Алтае, писал о жителях сельской глубинки, став со временем не только известным писателем, но и актером и режиссером.

– Слушаю наших современных поэтов и понимаю, насколько талантлив наш народ, как он умеет хранить память о том, что ему близко и дорого, – поделился Владимир Семёнович. – Уже не помню, когда прочитал рассказы Шукшина впервые, но таких людей, как Макарыч, нужно почитать.

Активное участие в мероприятии приняли художники, которые устроили мини-выставку картин, а также барды Сергей Свирин, Ирина Швенк, Александр Карпов. Стоит отметить, что на протяжении последних лет администрация Ленинского района благоустраивает зеленую зону напротив памятника. Так появилась металлическая кинолента с фотографиями Шукшина-артиста, реконструирован фонтан, в этом году установлены лавочки с коваными элементами в виде ветки калины.