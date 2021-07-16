280 тонн арбузов пытались ввезти в Алтайский край по поддельным документам

В сертификатах содержалась информация, которая не соответствовала транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

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Нарушения инспекторы регионального Россельхознадзора выявили с 5 по 13 июля 2021 года в Кулундинском и Рубцовском районах. За этот период они не допустили ввоз 280 тонн арбузов, а также 40 тонн лука репчатого, 40 тонн фруктов и 30 тонн другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

Всего инспекторы на российско-казахстанском участке государственной границы РФ выявили 21 нарушение фитосанитарного законодательства при ввозе более 390 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана.

Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, был запрещён. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ.