Алтайский фермер хотел купить удобрения, но нарвался на мошенников

Мужчина лишился 630 тысяч рублей.

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В марте 2021 года директор одного из крестьянско-фермерских хозяйств Панкрушихинского района перевел деньги за поставку удобрений на счёт общества с ограниченной ответственностью, которое якобы находится в Санкт-Петербурге. Вся сделка происходила дистанционно. Подписание договоров совершалось в электронном виде. После окончания срока поставки «менеджер» по имени Роман перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Правоохранители сейчас устанавливают личность злоумышленника.

Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проявлять бдительность, следовать нескольким правилам и помнить: