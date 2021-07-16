Алтайский фермер хотел купить удобрения, но нарвался на мошенников

16 июля 08:42 2021

Мужчина лишился 630 тысяч рублей.

Фото: istockphoto

В марте 2021 года директор одного из крестьянско-фермерских хозяйств Панкрушихинского района перевел деньги за поставку удобрений на счёт общества с ограниченной ответственностью, которое якобы находится в Санкт-Петербурге. Вся сделка происходила дистанционно. Подписание договоров совершалось в электронном виде. После окончания срока поставки «менеджер» по имени Роман перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Правоохранители сейчас устанавливают личность злоумышленника.

Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проявлять бдительность, следовать нескольким правилам и помнить:

  • интернет-магазины с хорошей репутацией работают без предоплаты;
  • оплату за товар лучше производить только после его осмотра и проверки;
  • прежде чем заказать товар в интернете, нужно почитать отзывы;
  • обратите внимание на период существования сайта;
  • для обнаружения возможных клонов внимательно прочитайте название интернет-магазина, попробуйте зайти на его страницу с других сайтов;
  • избегайте покупки товара по предоплате и по заниженным ценам, если цена товара гораздо ниже, чем в других магазинах либо на рынке в целом;
  • при перечислении оплаты требуется только номер банковской карты, а срок её действия, данные владельца и трёхзначный код сообщать не нужно!