ДТП с наездом на пешеходов произошло 16 июля в центре Барнаула

Автомобиль сбил женщину и 16-летнюю девушку на регулируемом пешеходном переходе.

Фото: t.me/incident22

Не спешите осуждать водителя, подробности аварии сообщили в Телеграм-канале «Инцидент Барнаул». Как сообщает ОГИБДД города Барнаула, ДТП – наезд на пешеходов произошёл в 12:35 на проспекте Ленина, в районе дома № 55. Сотрудники ведомства установили, что водитель , женщина 1985 г.р., управляя автомобилем «Хундай Гетс», допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили регулируемый пешеходный переход на… запрещающий сигнал светофора. Водитель двигался с разрешённой скоростью и не успел затормозить перед нарушителями правил дорожного движения. В результате ДТП пешеходы – женщина 1983 и девочка 2005 г.р., получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка.