Эксперты объяснили всплеск COVID-19 в России сменой доминирующего штамма

Индийский штамм «Дельта» более заразный, и это влияет на скорость распространения инфекции.

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Данный вариант SARS-CoV-2 выявлен уже почти в 110 странах мира, напоминает «Российская газета». Так как изучение поведения вируса идёт с колёс, учёные предположили, что штамм «Дельта» любит именно жаркую погоду. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что эту гипотезу нужно проверять. Глава ведомства также добавила, что чаще всего индийский штамм находят у россиян, приехавших из стран Европы, США и Мальдив.

В отличие от прошлого года, сегодня коронавирус наибольшую угрозу представляет для людей в возрасте 14–29 лет. У всех заболевание проявляется по-разному. Но есть и закономерность: каждый третий инфицированный жалуется на проблемы с желудочно-кишечным трактом, а вот обоняние при заражении новым штаммом пропадает не у всех.

14 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир накрыла третья волна пандемии.

Ранее на пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов выразил надежду, что регион близок к тому, чтобы выйти на пик третьей волны. По его словам, сегодня уже приходится говорить о «максимальной нагрузке на отрасль», в том числе на бригады скорой помощи.

Попов отметил, что летом 2021 года темпы прироста инфицированных оказались более интенсивными, нежели осенью 2020 года.