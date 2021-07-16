Флорентийская мозаика для художественного музея готова

Работа колыванских мастеров — мозаичное панно «Олень — золотые рога» — украсит новое здание художественного музея.

Фото: culture22.ru

13 июля на Колыванском камнерезном заводе состоялась приёмка мозаики, сообщает портал Министерства культуры. В состав комиссии вошли главный специалист Министерства культуры Алтайского края Татьяна Лисенкова, главный хранитель Государственного художественного музея Алтайского края Сергей Глуховских и заместитель директора музея по научной работе Наталья Царёва.

Фото: culture22.ru

Автором идеи, форэскизов и эскизов стал народный художник России, вице-президент Академии художеств Российской Федерации, наш земляк Виктор Калинин. Мозаичное панно такого масштаба из колыванских поделочных камней: яшмы, порфира, мрамора, кварцита и др. — уникальное явление в современном искусстве.

Работами по сбору мозаики руководил главный художник завода Алексей Дорохов.

«Тщательный подбор камня, расположение цветовых элементов с обозначением каждого из них на эскизе для исполнителя — во всех видах работы проявился профессионализм, накопленный многолетний опыт, талант художника», отмечают в художественном музее.

Напомним, народный художник России Виктор Калинин создал девять форэскизов, из них для воплощения на стенах Художественного музея Алтайского края были выбраны два — «Олень — золотые рога» и «Космическая борьба». Украшение интерьеров музея столь масштабными мозаичными панно — уникальное явление в искусстве и музейном деле не только России, но и мира.

Осталось надеяться, что музей, для которого выполнена такая работа, все-таки распахнёт свои двери для посетителей.