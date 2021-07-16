«Главный секрет успеха — это труд»: барнаульских педагогов наградили за подготовку к ЕГЭ

Глава Минобразования Максим Костенко наградил учителей за успешную подготовку к ЕГЭ-2021.

Фото: educaltai.ru

Учителей, чьи выпускники стали стобалльниками, Максим Костенко назвал героями. Министр также пообещал, что поощрение лучших по итогам проведения ЕГЭ педагогов станет в Алтайском крае новой традицией, сообщает Министерство образования и науки региона.

Благодарности от краевого Министерства образования и науки были вручены учителю информатики барнаульской гимназии № 42 Светлане Юрцевой, учителю русского языка и литературы средней школы № 17 Бийска Елене Горюновой и Татьяне Горбачёвой, учителю русского языка и литературы физико-математического лицея № 124 Барнаула.

«Главный секрет успеха — это труд», — сказала Татьяна Горбачёва, выразив благодарность своим ученикам и министерству.