Консультативный центр мониторинга амбулаторных больных с COVID-19 и с пневмонией расширяет штат

Дополнительные сотрудники понадобились из-за возрастающего числа заболевших в Алтайском крае.

Фото: mcsip.ru

Для проведения аудио- и видеоконсультаций организовано 60 рабочих мест, в день врач консультирует от 50 до 80 больных, сообщает портал Министерства здравоохранения РФ. Чаще всего онлайн-консультации получают жители старшей возрастной группы и имеющие хронические заболевания. Полученная информация передается в медицинские организации региона для принятия оперативных решений по конкретным случаям. Врачам-практикам в этой работе активно помогают волонтеры-медики: студенты АГМУ и учащиеся Барнаульского базового медицинского колледжа. Ежедневно из этих образовательных учреждений в консультативный центр направляют от 6 до 8 человек. Под кураторством сотрудников Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики студенты и учащиеся-волонтёры обзванивают и консультируют пациентов, которые лечатся от ковида и его осложнений, заполняют медицинские документы в информационных системах.

«Сейчас под наблюдением специалистов краевого консультативного центра находятся 12 076 чел. Это жители Алтайского края, которые находятся на амбулаторном лечении с COVID-19 и с пневмонией, выписанные с отрицательным тестом из стационаров региона и нуждающиеся в дальнейшем наблюдении и реабилитации, пациенты с вирусной пневмонией, ожидающие результатов на COVID. Благодаря совместным усилиям нам удается оказывать качественную медицинскую помощь наших пациентам, а в некоторых ситуациях и спасать жизни», – говорит Татьяна Репкина, главный врач Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Напомним, консультативный центр мониторинга амбулаторных больных с COVID-19 и с пневмонией был создан в регионе в мае 2020 г. на базе Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. С мая 2020 г. консультативным центром было проведено более 265 тыс. консультаций.