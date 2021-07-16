На Алтае удалось не допустить крупных пожаров

15 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко и главный федерального инспектор по Алтайскому краю Юрий Земской приняли участие в заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Подводили предварительные итоги пожароопасного сезона на территории Алтайского края.

Фото: canva.com

Как сообщило краевое Министерство природных ресурсов и экологии, с начала пожароопасного сезона, который был объявлен в Алтайском крае уже в начале апреля, по состоянию на 15 июля 2021 года на лесных участках ликвидировано 310 лесных пожаров на площади 817,4 га. Средняя площадь пожаров составила 2,8 га, а по сведениям Минприроды, в тушении одного лесного пожара было в среднем задействовано 9 человек и 4 единицы техники.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларисы Казанцевой, больше половины возгораний произошло из-за гроз. Ещё одной причиной (более 40 процентов случаев) пожаров стало неосторожное обращение людей с огнём, так называемый человеческий фактор. Был зарегистрирован и один трансграничный пожар, перешедший на Алтай с территории Новосибирской области, но он не принял серьёзных масштабов. Почти пятую часть всех лесных пожаров удалось обнаружить с помощью лесной авиации, что свидетельствует об эффективности её применения в Алтайском крае.

Учитывая ежегодные негативные последствия развития ситуации с ландшафтными пожарами, создающими реальную угрозу перехода на земли лесного фонда, объекты экономики, во избежание осложнения лесопожарной обстановки в связи с погодными условиями с 28 апреля по 10 июня (44 дня) на территории края действовал особый противопожарный режим.

На базе ГУ МЧС России по Алтайскому краю был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов региона, заинтересованных структур и ведомств. В середине апреля прошли учения, где отрабатывались действия по защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. А в июне этого года были проведены совместные учения работников лесопожарных служб и сотрудников МЧС ведомств двух стран в Михайловском районе Алтайского края и Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.