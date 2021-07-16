Россельхознадзор снял запрет на ввоз некоторых кормов для кошек и собак

Запрет на ввоз кормов ударил по гастрономическим предпочтениям домашних питомцев и сильно опустошил полки с лечебными кормами.

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Некоторые время Россельхознадзор полностью запретил импорт любых кормов (как для сельскохозяйственных, так и для домашних животных и даже аквариумных рыбок) из 11 стран. Ведомство пояснило запрет снижением качества государственного контроля кормовых добавок в этих странах, в частности Нидерландах, США, Испании, Германии, Канады, Великобритании, Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Эстонии. Ненадлежащий контроль, по мнению Россельхознадзора, может привести к тому, что на территорию РФ попадёт продукция, заражённая опасными вирусами, загрязнённая тяжёлыми металлами и с содержанием ГМ-компонентов. Запрет привёл к тому, что владельцам домашних питомцев пришлось спешно искать адекватные замены кормов и лакомств, к которым привыкли их любимцы.

И вот хорошая новость, Россельхознадзор опубликовал списки некоторых ветеринарных и диетических кормов производства Германии, Нидерландов и Испании, ввоз которых разрешён с 25 июня 2021 года. Разрешение носит временный характер — три месяца. Уточняется, что импорт возможен при условии усиленного входного контроля на территории РФ.

Разрешены корм Hill’s Science Plan, Hill’s Prescription Diet, Pro Plan, Animonda, Abba, Beaphar, Wellkiss, Tetra и другие профилактические и диетические корма. С 30 июня список дополнился ещё несколькими марками. Теперь в «белом» списке Sheba, Bosch, Hokamix, Cesar и другие корма и кормовые добавки. Надеемся, что список расширят и в зоомагазины магазины вернутся корма и других известных производителей.