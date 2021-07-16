Трое алтайских школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Алтайский край в финале «Большой перемены» среди учащихся 5–7 классов представляли школьники из Каменского района, Барнаула, Рубцовска, Бийска, Новоалтайска и Ярового.

фото: bolshayaperemena.online



Финал конкурса «Большая перемена» прошёл с 4 по 14 июля на базе Международного детского центра «Артек», сообщает сайт Министерства образования и науки Алтайского края. Участие в финале приняли 660 человек из разных регионов России. Алтайский край представили 11 человек. Оператором «Большой перемены» в регионе является Алтайский краевой детский экологический центр.

По итогам конкурса среди победителей названы трое ребят из Алтайского края: Елизавета Таболина, ученица 7 класса школы № 14 г. Яровое, Мария Антипова, ученица 5 класса Бийского лицея-интерната и Екатерина Енькова, ученица 7 класса гимназии № 45 г. Барнаула.

Победителей ждёт уникальный приз — «Путешествие мечты» — поездка по России от Москвы до Владивостока и обратно.