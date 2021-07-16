Уникальные документы из фондов ГМИЛИКА представлены на выставке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургском музее-институте семьи Рерихов открылась выставка «Алатас – Белый камень».

Фото: culture22.ru

Экспозиция, посвящённая деятельности книгоиздательства «Алатас», основанного Николаем Рерихом и Георгием Гребенщиковым, подготовлена Государственным музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая (Барнаул, Алтайский край), сообщает портал Министерства культуры. Уникальные документальные материалы из фондов алтайского музея дополнены фотографиями из Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и экспонатами из собрания Музея-института семьи Рерихов.

Фото: culture22.ru

Совместное издательство Рериха и Гребенщикова, получившее название «Алатас» (в пер. «Белый камень»), было основано в Париже в январе 1924 года, а затем перенесено в США. За 40 лет работы оно выпустило несколько десятков книг, брошюр на русском и английском языках, учебники, открытки, плакаты. Издательство имело отделения в Нью-Йорке, Париже, Риге, Харбине. Большинство образцов печатной продукции в наши дни — настоящий раритет. Теперь они разбросаны по миру, находятся в библиотеках и частных коллекциях, в последние годы всё больше ценятся и собирателями из России.

Фото: culture22.ru

На выставке представлены почти все издания книг «Алатаса», среди них труды Георгия Гребенщикова («Гонец», «Егоркина жизнь», «Чураевы» и др.) и Николая и Елены Рерих («Держава Света», «Сердце Азии», «Пути Благословения» и др.), а также сочинения Алексея Ремизова, Константина Бальмонта, Ивана Сикорского (отца авиаконструктора И.И. Сикорского).