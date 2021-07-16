Вышли на финишную прямую: с 19 июля СГК начнёт ремонтные работы на ТЭЦ-2 в Барнауле

На 18 дней горячую воду отключат для 174 тысяч горожан. Это заключительный в 2021 году этап опрессовки.

Фото: m.ru24.net

С 19 июля по 5 августа в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 энергетики СГК проведут гидравлические испытания тепловых сетей и отремонтируют найденные слабые места, сообщает пресс-служба компании. Работы будут вестись и на самой станции. Из-за этого временно отключат горячее водоснабжение потребителям.

Специалисты СГК будут испытывать под высоким давлением и обследовать 610 км тепловых сетей.

За 18 дней энергетики проведут два вида работ: с 19 по 26 июля — гидравлические испытания; с 27 июля по 5 августа — ремонт повреждений после испытаний.

Горячей воды в этот период не будет в 1312 многоквартирных домах, 75 детских садах, 55 школах, 303 административных зданиях и частном секторе.

Также в период ремонта повреждений на теплосетях на самой ТЭЦ-2 реконструируют оборудование, в частности установят задвижки на выводах магистральных трубопроводов в город. Это позволит уже в следующем году ещё как минимум на три дня сократить срок гидравлических испытаний.

Напомним, по сравнению с 2020 годом срок проведения гидравлических испытаний теплосетей на прочность и плотность и следующий за ним этап ремонтов в контуре ТЭЦ-2 уже сократился на четыре дня.