Ягода малина нас к себе манила: летняя ягода спасает сердца

Учёные обнаружили, что употребление малины может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Исследования, проводившиеся в Королевском колледже Лондона, показали, что малина сохраняет здоровье вен и сосудов и улучшает работу сердечной мышцы, рассказывает портал «Гастроном». В исследовании принимали участие 10 мужчин, которые ежедневно съедали до 400 граммов замороженных ягод. Результаты оказались невероятными: малина способна не только предотвратить ряд заболеваний сердца, но и вылечить их! Тем же, кто хочет провести профилактику заболеваний, учёные посоветовали есть свежую малину летом и пить смузи из замороженных ягод, когда сезон кончится.