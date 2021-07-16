Удивительный сосед: неожиданные факты о Мэрилине Мэнсоне

Активисты просят российское гражданство для Мэрилина Мэнсона. Также они обратились к правительству нашего региона с просьбой о предоставлении ему жилплощади для постоянного проживания в Бийске. Кто же он — наш вероятный будущий сосед?

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Всё больше и больше иностранных звёзд в последнее время просят российское гражданство. Однако связано это чаще всего не с любовью к нашей стране, а с проблемами на своей родине.

Ситуация с Мэрилином Мэнсоном абсолютно иная. Дело в том, что гражданство попросили его фанаты, а не сам Мэнсон. Они написали петицию на имя президента и правительства Алтайского края с просьбой выдать музыканту гражданство и жилье в городе Бийске. Представители фан-клуба уверены, что музыкант подвергся культуре отмены без законных на то оснований. Они не верят, что судебное разбирательство, которое грозит Мэнсону, будет справедливым.

Как бы то ни было, Мэрилин Мэнсон — личность весьма незаурядная, колоритный музыкант, имеющий множество поклонников по всему миру. «Вечерний Барнаул» собрал самые интересные и малоизвестные факты об основателе и фронтмене группы Marilyn Manson.

1. Настоящее имя Мэрилина Мэнсона — Брайан Хью Уорнер.

2. Мэрилин заявляет, что он ярый атеист. На самом деле большую часть своего детства он посещал католическую школу.

Фото: startface.net

3. Стать рок-звездой он мечтал не всегда. Изначально Брайан планировал карьеру музыкального журналиста.

4. Псевдоним Брайана являет собой комбинацию двух известных имён — прекрасной Мэрилин Монро и массового убийцы Чарльза Мэнсона. Сам артист объяснял это стремлением соблюдать баланс, статус-кво — часть псевдонима взял от имени актрисы, которую обожал весь мир, другую — от фамилии человека, которого мир ненавидел.

5. Когда Мэнсон был маленьким, в дом Уорнеров ворвался неизвестный и попытался задушить мальчика подушкой. Брайан не помнит преступника, но с тех пор может заснуть только при включенном телевизоре.

6. Мэрилин несколько раз получал серьёзные актёрские роли, например сыграл Рона Талли в финальном сезоне «Сынов анархии». Самой сложной частью этой роли, по его признанию, было отрастить козлиную бородку.

7. Мэрилин Мэнсон — большой поклонник сериалов «Остаться в живых» (даже написал портрет одного из героев, Джона Локка) и «Блудливая Калифорния» (в 6-м сезоне снялся в роли самого себя).

8. На теле Мэнсона более 450 шрамов, рубцов и царапин.

9. Мэнсон владеет большой коллекцией медицинских протезов (искусственных конечностей, стеклянных глаз и т. п.).

10. Мэрилин дружит с Джонни Деппом! Они даже выступали вместе.

11. Самым любимым фильмом Мэрилина является фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года.

12. Певец очень хотел получить роль Вилли Вонки в римейке 2005 года у режиссёра Тима Бертона. Но её отдали Джонни Деппу, который не скрывает, что использовал образ Мэрилина для своего вдохновения при построения образа этого персонажа.

13. Эффект разных глаз — это не просто часть имиджа. Так Мэнсон отдаёт дань уважения певцу Дэвиду Боуи. Дело в том, что один из зрачков Боуи вследствие болезни был шире, чем другой, из-за чего многие ошибочно полагали, что у певца гетерохромия.

Фото: www.accessonline.com

14. Мэнсон — многогранная личность. Помимо музыки он серьёзно увлекается кинематографом и рисованием. Брайан периодически устраивает выставки собственных картин, а также является владельцем галереи в Лос-Анджелесе.

15. Мэрилин чрезвычайно щедрый жертвователь, он помогает нескольким благотворительным организациям, в частности фондам «Музыка для жизни» и Little Kids Rock, которые направлены на содействие музыкальному образованию и обеспечение музыкальными инструментами детей из семей с низким уровнем дохода. Также он работает с организацией под названием Project Nightlight, которая помогает детям и подросткам, подвергшимся насилию.

16. Мэнсон прибегал к хирургическому вмешательству, чтобы подтянуть растянутые мочки ушей.

17. Является любящим хозяином трёх собак.