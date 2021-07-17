Андреев день: народные приметы на 17 июля

В народном календаре славян эта дата получила название Андрей Налива, а всё потому, что зачастую к этому дню наливались овсяные колосья.
Традиции и обычаи
Считалось, что «Андреевский» дождик благоприятен для посевов и сулит богатый урожай.
На Андрея крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Было принято готовить вкусную овсяную кашу. Прежде чем приступить к трапезе, необходимо было накормить лошадей, ведь от их выносливости, силы и здоровья зависел успех летней напряжённой работы во время жатвы и уборки хлеба. Чтобы лошади в течение года не болели, им давали дышать паром от сваренной овсяной шелухи.
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