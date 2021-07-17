Андреев день: народные приметы на 17 июля

В народном календаре славян эта дата получила название Андрей Налива, а всё потому, что зачастую к этому дню наливались овсяные колосья.

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Традиции и обычаи

Считалось, что «Андреевский» дождик благоприятен для посевов и сулит богатый урожай.

На Андрея крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Было принято готовить вкусную овсяную кашу. Прежде чем приступить к трапезе, необходимо было накормить лошадей, ведь от их выносливости, силы и здоровья зависел успех летней напряжённой работы во время жатвы и уборки хлеба. Чтобы лошади в течение года не болели, им давали дышать паром от сваренной овсяной шелухи.

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Запреты дня

Не оставляйте в этот день ребёнка одного в комнате даже на небольшой промежуток времени — это спровоцирует серьёзный испуг. Говорят, что тёмные силы могут напасть на одиноких детей и вызвать у них различные заболевания.

Не сквернословьте в этот день. Говорят, что плохие слова, не только мат, но и лицемерие, зависть и ревность, могут привлечь в вашу жизнь неудачи и проблемы как в личной жизни, так и в профессиональной.

Следите за тем, что говорите, а также постарайтесь быть доброжелательными к себе и другим людям.

Не занимайтесь починкой обуви и одежды. Говорят, что это не принесёт удачу, особенно тем, кто собирается в путь. Лучше перенесите починку вещей на другой день, чтобы целое лето не расплачиваться за свой грех.

Нельзя совершать покупки. Любая покупка — это обновление в жизни, и не всегда в лучшую сторону, поэтому старайтесь воздерживаться от них. Зачастую покупки могут не пойти на пользу, они быстро сломаются или перестанут вам нравиться. Лучше покупать вещи спустя пять дней.

Приметы дня