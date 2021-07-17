Андреев день: народные приметы на 17 июля

17 июля 07:10 2021

В народном календаре славян эта дата получила название Андрей Налива, а всё потому, что зачастую к этому дню наливались овсяные колосья.

Фото: goodfon.ru

Традиции и обычаи

Считалось, что «Андреевский» дождик благоприятен для посевов и сулит богатый урожай.

На Андрея крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Было принято готовить вкусную овсяную кашу. Прежде чем приступить к трапезе, необходимо было накормить лошадей, ведь от их выносливости, силы и здоровья зависел успех летней напряжённой работы во время жатвы и уборки хлеба. Чтобы лошади в течение года не болели, им давали дышать паром от сваренной овсяной шелухи.

Фото: pexels.com

Запреты дня

  • Не оставляйте в этот день ребёнка одного в комнате даже на небольшой промежуток времени — это спровоцирует серьёзный испуг. Говорят, что тёмные силы могут напасть на одиноких детей и вызвать у них различные заболевания.
  • Не сквернословьте в этот день. Говорят, что плохие слова, не только мат, но и лицемерие, зависть и ревность, могут привлечь в вашу жизнь неудачи и проблемы как в личной жизни, так и в профессиональной.
  • Следите за тем, что говорите, а также постарайтесь быть доброжелательными к себе и другим людям.
  • Не занимайтесь починкой обуви и одежды. Говорят, что это не принесёт удачу, особенно тем, кто собирается в путь. Лучше перенесите починку вещей на другой день, чтобы целое лето не расплачиваться за свой грех.
  • Нельзя совершать покупки. Любая покупка — это обновление в жизни, и не всегда в лучшую сторону, поэтому старайтесь воздерживаться от них. Зачастую покупки могут не пойти на пользу, они быстро сломаются или перестанут вам нравиться. Лучше покупать вещи спустя пять дней.

Приметы дня

  • На деревьях появились жёлтые листья — ждите ранние осень и зиму.
  • Много облаков — будет тепло.
  • Гром начал сильно греметь — скоро град придёт.
  • Если в лесу много ягод, значит, зимний период холодным будет.
  • Грачи пролетели — это к непогоде.
  • Услышали карканье ворон в этот день — ждите беды.
  • Не стоит оборачиваться, выходя из дома, иначе можете потеряться в пути.
  • Месяц «играть» начал — ждите хороший урожай.
  • Вечерняя и утренняя зори красные — будет ненастная погода.
  • Шум дубравы — ждите солнечный день без осадков.
  • Голуби поздно начали возвращаться в голубятню — ждите вёдра.
  • Рыба начала подниматься к поверхности воды — будет гроза.
  • Стрижи начали исчезать — будет затяжное ненастье.
  • Облака в июле начали плыть кучами — ждите тёплую погоду.
  • Какую погоду застали в этот день, такая будет и 11 августа.
  • Овес поспел — лоси покидают лес.
  • Много облаков — будет тёплый летний день.
  • Куры начали прятаться в курятнике при первых каплях дождя — будут затяжные ливни.
  • Яркая радуга засияла на небе — жди сильный дождь.