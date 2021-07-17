Из Пивоварки достали 150 мешков мусора

16 июля 2021 года в Барнауле состоялась экологическая акция «Чистые берега».

Русло барнаульской Пивоварки в районе улицы Силикатной очищали сотрудники налоговой инспекции. За час они собрали 150 мешков отходов.

Акцию организовали отдел по охране окружающей среды администрации Барнаула и администрация Железнодорожного района.

В пресс-службе мэрии сообщили, что это не первая акция по очистке русла и берегов Пивоварки. В уборке мусора участвуют волонтеры, предприниматели, сотрудники районной администрации и активные жители Барнаула.