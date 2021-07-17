На барнаульском предприятии погиб рабочий

Он получил производственные травмы не совместимые с жизнью.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Трагедия произошла днём 15 июля 2021 года на одном из предприятий Барнаула. Тогда 31-летний рабочий в нарушение техники безопасности, осуществил работы при включенном станке, получив многочисленные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи зарегистрировали материал доследственной проверки, провели осмотр и опросили свидетелей произошедшего, устанавливают обстоятельства произошедшего, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.