Про телефон: привычки барнаульцев, которые бесят

Барнаул возглавил рейтинг самых «мобильно говорящих» городов России. Горожане, действительно, огромное количество времени уделяют сотовой связи. Но, к сожалению, среди наших сограждан часто встречаются те, кто в своём поведении допускают абсолютно неуважительные действия, крайне раздражающие окружающих. «Вечерний Барнаул» подготовил обзор, в котором перечислены привычки барнаульцев с телефонами, которые взбесят любого.

Фото: canva.com

Хотите прослыть воспитанным человеком, внимательно прочитайте примеры поведения, связанные с телефоном. Возможно кто-то в перечисленных случаях узнает своих знакомых или даже самого себя.

1. Громкие разговоры по телефону в общественном транспорте

Вы уверены, что во время поездки после тяжелого трудового дня в автобусе всем хочется узнать, что случилось у вас на работе? Вряд ли и вам интересно, что у кота соседки слева облез хвост, девушка напротив жёстко пообщалась с бывшим парнем, а дедушка, сидящий сзади, вообще пытается докричаться до собеседника на другом конце света.

Фото: canva.com

Почему это раздражает

Воспитанное поведение в общественном месте – это норма жизни. Транспорт, кафе, кинотеатр, магазин – всё это людные места. Поэтому к окружающим нужно относиться с уважением. У пассажиров есть право ехать в автобусе или трамвае в тишине. У каждого человека своя история и свои жизненные ситуации. Громкие разговоры могут помешать читать, думать и, в конце концов, отдыхать. Кроме того, беседы по телефону могут отвлекать водителя и провоцировать аварии.

Что делать, если звонят вам

Лучше всего во время поездки в общественном транспорте перевести телефон в виброрежим. Сбросьте вызов и ответьте письменно, если вам позвонили. Бывает, что звонок требует немедленного ответа. В таком случае разговаривайте тихо и по делу. По возможности договоритесь перезвонить в другое время. Это не только избавит остальных пассажиров от лишнего шума, но и позволит вам обсудить дела в более комфортной обстановке и, возможно, продуктивнее решить вопросы.

Что делать, если это раздражает вас

Сделать замечание в этой ситуации можно только в крайнем случае: например, когда человек нецензурно выражается или мешает остальным слушать концерт, смотреть спектакль или фильм в кино. В остальных ситуациях, к сожалению, проще отойти от разговаривающего по телефону человека, чем объяснить ему, что он ставит других в неловкое положение.

2. Подсматривание в чужой телефон

Неприятно, когда на экран телефона заглядывают через плечо. Оно и понятно, ведь там может быть открытой фотография из примерочной, заметки по работе и другая личная информация.

Фото: canva.com

Почему это многих раздражает

Телефон в наше время хранит значительную часть персональной информации. Заглядывая в чужой мобильник без приглашения, вы вмешиваетесь в личное пространство человека и нарушаете его границы. Читать чужую переписку в телефоне, всё равно, что вскрыть адресованное не вам письмо.

Что делать

Не заглядывать в чужой телефон!

Что делать, если это раздражает вас

Постарайтесь не открывать в транспорте переписки и личные фото. Если не чем себя занять по время долгой поездки или длинной очереди, подготовьтесь заранее. Захватите с собой книгу или скачайте электронную. Послушайте музыку. Если необходимость подождать застигла вас врасплох, обратитесь к своим мыслям и просто помечтайте. Оказывается, иногда это даже полезно.

3. Несколько звонков подряд

Практически каждый попадал в такую ситуацию: во время важной встречи или разговора кто-то звонит по телефону. После сброшенного вызова звонок раздаётся вновь и вновь. Бывает очень сложно сохранить терпение, особенно когда в промежутках между дозвонами сложно даже написать сообщение о том, что сейчас не лучшее время для разговора.

Почему это раздражает

Если человек не берёт трубку, ему, скорее всего, неудобно сейчас разговаривать. А непрерывный поток входящих звонков не только мешает ему, но и не позволяет отправить сообщение с нужной информацией. Атакуя потенциального собеседника звонками, вы вряд ли ускорите ваш разговор. Это, скорее всего, только вызовет раздражение.

Что делать, если вы пытаетесь дозвониться

Если не ответили сразу, не стоит тут же перезванивать. Скорее всего, человек увидит звонок и сам свяжется с вами в удобное время. Повторно позвонить можно через пару часов. Если связь случайно прервалась, перезванивает инициатор разговора.

Также следует придерживаться правила пяти гудков: достаточно выждать четырех-пяти гудков. Если абонент не ответил, положить трубку. Не нужно ждать, когда вызов сам автоматически сбросится. Если дело крайне безотлагательное, после неудачной попытки дозвониться нужно написать сообщение и изложить в нём суть дела. Собеседник прочитает текст, поймёт, что вопрос важный, и найдёт возможность выйти на связь.

Что делать, если это раздражает вас

Постарайтесь в ответ отправить хотя бы пару слов, о том, что не можете говорить в данный момент. Также можно воспользоваться удобной функцией телефона, позволяющей во время входящего вызова отправить ответное сообщение, не поднимая трубку.

4. Общение со смартфоном на дружеской встрече

Согласитесь, неприятно, когда во время разговора собеседник не отрывает взгляд от экрана телефона. Причём, если это не важная переписка с руководством, а бестолковое перелистывание чужих строис или «залипание» на картинках с кроссовками. Возникает ощущение, что у него есть дела поважнее вашей встречи.

Фото: canva.com

Почему это многих раздражает

Ответ прост: когда кто-то общается сквозь экран телефона, это обесценивает разговор. Собеседник начинает чувствовать себя неинтересным и ненужным. Конечно, сложно соревноваться с лентой новостей в соцсетях.

Что делать, если вы ждёте важного звонка

Если вы пришли на личную встречу, важно сосредоточиться на ней, слушать и вовремя отвечать. Запомните, если встреча происходит офлайн, значит, человек сознательно потратил время на сборы и дорогу, чтобы приехать ради личного общения с вами. Поэтому обесценивать встречу постоянным отвлечением в телефон неприлично и даже грубо.

Чаще всего дела могут подождать до конца встречи. Безусловно, вполне возможна ситуация, когда один из собеседников ждёт крайне важного звонка или сообщения. Тогда нужно заранее предупредить об этом второго, объяснить ситуацию. Когда нужно отвлечься на тот самый звонок, извиниться, быстро закончить дело и убрать телефон.

Что делать, если ваш друг не выпускает телефон из рук

Большинство людей понимает, что всё время смотреть в телефон на встрече с близкими — это грубо, но всегда находится тот, кому так не кажется. В таком случае можно задать какой либо прямой вопрос. Он мгновенно вытаскивает из гаджета в мир живого общения. К тому же, неожиданное обращение к отвлекшемуся человеку вызывает у него забавную реакцию. Далее можно невинно спросить: «А, ты был в телефоне? Я не заметил. Все в порядке?»

В целом, задавать прямой вопрос и проводить встречи без телефонов — несложные приемы, которые распространяют социальные антитела против гаджетозависимости.

5.Сообщения без ответа

Многих расстраивает, когда ждать ответа приходится слишком долго. Вдвойне неприятно, когда сообщение светится прочитанным, а собеседник молчит. Конечно, ситуации бывают разные – никто не отменял высокий ритм жизни и крайнюю занятость.

Фото: canva.com

Почему это многих раздражает

Сообщение без ответа может поставить собеседника в сложную ситуацию. Неясно, что делать: писать повторно, рискуя показаться навязчивым, или ждать ответа, хотя есть вероятность, что про него просто забыли.

Что делать, если нет времени отвечать

Старайтесь реагировать на полученные сообщения в течение часа. В идеале в ситуации, требующей обстоятельного ответа, сориентируйте по срокам. Достаточно будет короткой фразы, что вы видели сообщение и перезвоните, например, вечером.

Что делать, если не отвечают вам

Если ваше сообщение светится полученным и прочитанным, не стоит сразу расстраиваться и думать, что это сделано намеренно. Люди могут сразу не отвечать по разным причинам: например, банально кто-то отвлёк или получателю нужна дополнительная информация для ответа. Не стоит давить на человека. Напомните о себе примерно через полтора-два часа.

