Рассказываем, как защитить себя от недобросовестных поставщиков услуг

Суд Индустриального района вынес приговор предпринимателю Марии Горюновой (имя изменено), которая обманывала клиентов, заказавших мебель.

Коллаж: Александр Ермолович

Кухонная пирамида

Три года назад Мария арендовала помещение и открыла мебельный цех, наняв двух работников. И в первое время она действительно честно изготавливала кухонные гарнитуры по заказам клиентов, которые откликнулись на ее объявления в Интернете. Но потом что-то пошло не так. По собственному признанию, предприниматель ошиблась с расчетами. Доходы были небольшими и полностью уходили на оплату аренды, зарплату и другие расходы. Денег не хватало, и тогда Мария решила применить сомнительную схему. Чтобы доделать один заказ, она заключала новый договор, чтобы погасить расходы на предыдущий. Понятно, что такая «пирамида» из заказов не могла действовать долго, и вскоре скатилась к обычному мошенничеству.

Приезжая на замер к очередному клиенту, Мария сразу привозила договор, и заказчик подписывал его, а предприниматель брала 70 процентов предоплаты. Согласно условиям договора, за три дня до установки мебели надо было оплатить остальные 30 процентов. Через некоторое время Мария звонила клиенту и говорила, что мебель готова, необходимо оплатить оставшуюся сумму. Заказчик переводил деньги, но мебель не привозили.

Мария утверждает, что в момент звонка клиенту мебель была готова примерно на 70 процентов, но в реальности в лучшем случае лишь были закуплены материалы, и при этом даже они не всегда были распилены.

В любом случае у клиентов Мария так больше и не появлялась, ни с мебелью, ни без, не отзванивалась и не объясняла, почему не приехала. Когда обеспокоенные заказчики начинали ей звонить, то женщина придумывала какую-нибудь отговорку: работники запили, машина сломалась. Самая оригинальная версия была: «Мебель стоит на складе, но пока не могу ее забрать, потому что у меня задолженность по аренде, и у меня забрали ключи». Но когда заказчики приехали по указанному адресу, то им ответили, что такая бизнес-леди здесь есть, но у нее тут только офисный стол и бумаги. Никаких признаков мебели или хотя бы закупленных материалов для ее производства клиенты найти так и не смогли.

Взять нечего

Всего от схем мошенницы пострадали 14 человек. Клиенты обращались в полицию. Однако изначально им рекомендовали урегулировать дело в гражданско-правовом порядке, то есть подать иск в суд, поскольку действия Марии не являются мошенничеством, ведь она не отказывалась полностью от своих обязательств, писала гарантийные письма людям, а в некоторых случаях даже пыталась вернуть часть денег.

Пострадавшие шли с исками в суд, их удовлетворяли. Но когда все они обратились к приставам, стало понятно, что взять с мебельщиков, в общем-то, нечего, у нее нет имущества. И когда клиенты приезжали в мастерскую или на склад, то ничего там не видели, кроме эскизов своих гарнитуров. Стало понятно, что отдавать деньги она не собиралась, как и делать мебель, и это чистой воды обман. Кстати, двое из пострадавших были знакомы с горе-предпринимательницей, заказывали у нее мебель раньше и были уверены в ее порядочности. В итоге органы полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Обыкновенная история

На днях Марию осудили, приговорив к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Также обманутые клиенты предъявили ей иски на сумму более 300 тыс. рублей. Но ее история далеко не уникальна. В одном только Индустриальном районе сейчас в суде находятся еще несколько дел о мошенничестве с изготовлением мебели.

Во всех случаях схема схожа. Предприниматели заключают договор с клиентом на изготовление мебели, но ничего по факту не делают. При этом, когда заказчики начинают возмущаться, для отвода глаз аферисты возвращают незначительные суммы и полагают, что это не мошенничество, а просто гражданский спор между клиентом и предпринимателем, и ответственность за это они не понесут.

Согласно п. 1 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения заказа или стало очевидно, что он его не сможет выполнить, потребитель имеет право назначить новый срок, поручить работу кому-то другому, потребовать уменьшения цены или полного возмещения убытков.

Границу между обычной недобросовестностью предпринимателя и мошенничеством провести бывает сложно, но можно. Как именно, рассказывает помощник прокурора Индустриального района Оксана Филатова:

– Всегда возможны какие-то форс-мажорные ситуации, но когда проходит месяц после того, как должен быть готов гарнитур, а кроме обещаний ничего нет, то это повод серьезно задуматься. Особенно если изготовитель даже не скинул фотографию, как идет процесс, не объяснил причину задержки. Иногда сроки изготовления могут отодвигаться, согласно условиям договора, но в любом случае изготовитель обязан уведомить об этом.

– Хотя внесение предоплаты за заказ – это совершенно нормальная практика, полностью оплачивать мебель надо только по факту, когда ее уже доставили вам домой. Никогда не соглашайтесь на 100-процентную предварительную оплату. В договор заложена стоимость материалов, изготовления, установки. Для закупки материалов предоплаты достаточно.

– Если изготовитель вовремя не поставил товар и не выказывает намерений этого делать, то можете параллельно обратиться в полицию и в суд с требованием компенсации ущерба, а так же в общество защиты прав потребителей, где вам помогут правильно написать исковое заявление в суд. А лучше всего не доводить дело до той стадии, когда вас уже обманули. Перед тем как заказывать мебель, проверьте организацию-изготовителя по отзывам в Интернете других заказчиков, посмотрите на сайте службы судебных приставов, нет ли у нее задолженности.

Информацию предоставила помощник прокурора Индустриального района Оксана Филатова.