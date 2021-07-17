Штиль на воде. Барнаульская каноистка готовится покорять мировые высоты

За этапом Кубка мира по гребле в Барнауле и достижениями наших представителей в этом виде спорта, которые имеют к нам отношение больше по документам, нежели по факту, в тени порой остаются успехи воспитанников СШОР им. Костенко. Например, в этом сезоне на воде блистает София Штиль – она уже победила на первенстве России среди спортсменов до 19 лет, взяла серебро на первенстве Европы, а впереди у нее – первенство мира.

Фото: Ярослав Махначёв.

Отдыхать некогда

«Если есть на свете рай – это Алтайский край». А конкретнее – барнаульский гребной канал. Вот, вроде в разгаре у воспитанников СШОР им. Костенко непростая тренировка, но настолько все умиротворенно выглядит. Одни спортсмены гребут, выполняя задания тренеров, вторые, уже отзанимавшись, купаются в другой части канала, поодаль сидят рыбаки. Живописный пейзаж и спокойствие даже комары не нарушают. Идиллия, в общем.

Одна из тех, кто сейчас на воде – София Штиль, воспитанница СШОР им. Костенко. Ей как раз не до идиллии, расслабляться некогда. Мало того, что надо тренироваться, так еще и экзамены сдавать – в этом году Соня окончила училище олимпийского резерва.

– Сдаю ЕГЭ. Биологию уже написала, затем русский язык и обществознание. Почему биологию выбрала? Все просто, планирую поступать в педагогический на физвоспитание, там этот предмет необходим, – рассказывает спортсменка. – Конечно, все это совмещать сложно, надо чем-то жертвовать. Например, у меня не было выпускного, зато я прошла отбор на Европу и медаль там взяла.

Кто там сзади?

Канал в польской Познани, построенный к чемпионату мира 1990 года, сейчас считается одним из главных в мире. Прошедшее там первенство Европы стало для Софии Штиль первым международным стартом, на котором она сразу взяла медаль. Могла и две, но на дистанции 500 метров в тандеме с Екатериной Шляпниковой из Воронежа нашей лодке не хватило совсем чуть-чуть, пришли к финишу четвертыми. Зато в дуэте с Елизаветой Выпряжкиной из Самарской области на дистанции 200 метров российское каноэ пришло вторым, уступив только венгерским девушкам.

– Соревнования получились тяжелыми и морально, и физически, – вспоминает Соня. – Почти каждый день гонки – либо 200 метров, либо 500. А если не выступаем, все равно у воды. В нашей команде нашли коронавирус у двух парней. Из-за этого мы весь день проводили на канале независимо от того, соревнуемся мы или нет. А там даже Интернет не ловил: ни позвонить, ни посмотреть. В общем, было непросто, но оно того стоило.

Добавляло сложности и то, что на разных дистанциях София выступала с разными партнершами. Попробовала на первенстве России на дистанции 500 метров с одной – выиграла. Встала в лодку на двухсотметровке с другой девушкой – тоже выиграла. Вот и решили тренеры сборной, что в таких сочетаниях и надо на первенстве Европы выступать. А ведь еще она выступает и с бийчанкой Анастасией Лухневой, например, на Спартакиаде учащихся будет грести вместе с ней.

– Конечно, каждый раз новый партнер – это непросто. По идее, первый в лодке, то есть я, должен загребать, второй подстраиваться. Но все гребут по разному, кто-то весло быстрее вытаскивает, кто-то передавливает на один борт, и единого целого не получается. После гонок, конечно, порой бывают разборки, как без этого. Но до драк дело не доходит, – улыбается Соня.

В идеале, конечно, ей бы хотелось и на международном уровне выступать вместе с Лухневой полностью алтайской лодкой. Но дело в том, что в каноэ София гребет с левой стороны. И в России в этом возрасте левосторонних каноисток меньше, Штиль среди них лучшая. Лухнева нескольким правшам пока уступает.

– Это все зависит не от того, правша ты или левша, просто кому как комфортнее. Я раньше справа гребла, потом как стукнуло, сменила стойку. Получается, не зря, – рассуждает спортсменка.

Сейчас София Штиль находится на сборах в Костроме. Со 2 по 7 августа она и другие спортсмены сборной края примут участие в финале Спартакиады учащихся России, потом вернутся домой на пару недель, после чего Софию снова ждет сбор в Костроме, он продлится до первенства мира, запланированного на сентябрь. Там спортсменка помимо гонок в каноэ-двойках примет участие в старте четверок.

Вижу цель

Когда она в Барнауле, на канале проводит целый день. Утром тренировка, потом время на отдых, обед, вечером снова на воду. Выходной только в воскресенье, да по средам и субботам работа идет по облегченной программе, по одной тренировке в день. И в таком режиме уже пять лет.

Из 18 лет своей жизни восемь Соня посвятила гребле. Сначала занималась фехтованием, не понравилось, бросила. Но родители решили, что негоже дочери без дела сидеть, и привели ее на гребной канал. Сначала девочки понравились красивые лодки. Потом узнала, что зимой гребцы занимаются лыжами и ходят в бассейн – в общем, три в одном.

– Начинала я вот с таких же упражнений, – показывает она на начинающего гребца, который учится просто усидеть в каноэ. Для устойчивости по бортам лодки закреплены пустые пятилитровки из-под воды. – Вот также с канистрами тренировалась, пару месяцев ушло, чтобы я без поддержки могла находиться на воде и контролировать лодку.

Кстати, начинала Соня с байдарки, в каноэ пересела через пару лет, когда в СШОР им. Костенко появился новый тренер Михаил Волков.

– Я пришел на первую тренировку в 2015 году, – рассказывает Михаил Валерьевич. – Собрал детей, попросил показать, что уже умеют. В байдарке Соня за два года так ничему и не научилась, я ее пересадил в каноэ, через какое-то время появились результаты. В 2018 году она стала призером первенства России, в 2019 взяла медали и там, и на Спартакиаде учащихся – так и пошло.

В начале 2020 года руководство школы заказало для спортсменки индивидуальную лодку. Привезли ее летом 2020 года, вот тогда-то София и поняла, что теперь у нее уже не детский спорт, от нее ждут результатов, и надо оправдывать доверие.

– Своя лодка – это круто, конечно. Отношение к ней как к живой. Выходишь на старт, говоришь: «Моя хорошая, давай, мы сможем», – рассказывает каноистка.

А вообще спортсменка еще в четвертом классе сказала себе: «Соня, ты будешь олимпийской чемпионкой».

– Главное, в себя верить и работать. Иногда хочется все бросить, не вставать утром, но перебарываю себя, а потом понимаю, что жить без всего этого не могу, – признается она.