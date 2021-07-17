Спасаем землянику от всяких напастей

После затяжных дождей совершенно распоясались садовые вредители. Руководитель селекционного центра НИИСС им. Лисавенко Анна Колесникова дает нашим читателям «земляничные» советы.

Фото: Светлана Молоканова

Завершает плодоношение земляника, пора кустики подкормить мочевиной или гуминовыми удобрениями.

– Разводим раствор: спичечный коробок удобрения на ведро воды и заботливо опрыскиваем листву земляники. Хотя можно и полить под корень. Большого вреда от упрощения водных процедур не будет, – отмечает Анна Колесникова.

При сильном заражении плантации вредителями и болезнями нужно дополнительно похлопотать над грядкой:

– После окончания плодоношения в срок до 5 августа листья земляники, облюбованной земляничным клещом или болезнями, нужно скосить, оставляя нетронутым «сердечко». Причем, скошенные листья выносят с плантации и уничтожают.

Скашивание листьев можно проводить только при плодородной почве.

– Земляничный клещ – это наиболее опасный вредитель земляники, с ним трудно бороться, поэтому основной мерой борьбы является профилактика. Клещи легко переносятся с посадочным материалом, орудиями труда, одеждой, поэтому все работы по обихаживанию плантации необходимо начинать с молодых и свободных от клеща плантаций, переходя к более старым. Орудия труда после работы следует тщательно промыть раствором с применением хозяйственного мыла или других средств, – отмечает Анна Колесникова.

Маленький, зелененький…

Земляничных клещей можно рассмотреть только под микроскопом. Обитают эти вредители на обратной стороне листьев, а размножаются яйцами. Причем вредят не только личинки, но и взрослые клещи, высасывая сок из молодых листочков. В итоге листья мельчают, становятся морщинистыми, их края скручиваются в трубочку.

– При сильном заражении растения угнетены, прекращают рост, плохо плодоносят, ягоды становятся мелкими и уродливыми. Наиболее массовое распространение клещей наблюдается в августе, в период образования побегов и розеток, – поясняет эксперт.

Скашивание листьев позволит уничтожить до 90% численности клеща. Чтобы усилить терапевтический эффект, скошенные растения также можно полить горячей водой, но ее температура должна быть не выше 65⁰С. При этом важно учесть, что горячий душ нельзя проводить в жаркую погоду. Впоследствии плантацию хорошо поливают, чтобы быстро отрастали молодые листья.

Вместо скашивания в солнечную жаркую погоду ровно на сутки земляничную грядку можно укрыть полиэтиленовой пленкой, под ней поднимется высокая температура и клещи погибнут.

– В борьбе с вредителями и болезнями можно применять также опрыскивание. Но обработка химическими пестицидами на плодоносящей землянике запрещена, поэтому используют только биологические препараты, такие как фитоверм. Опрыскивают плантацию немного позже, в августе, когда земляничный клещ массово размножается, – отмечает Анна Колесникова.

Сам себе селекционер

Закладку новых насаждений земляники важно проводить здоровым посадочным материалом. Закупать рассаду лучше всего в специализированных хозяйствах. А можно и самому позаниматься селекцией: во время созревания ягод на своем участке пометить самые здоровые и урожайные кусты с крупными ягодами, а в августе именно от этих кустов взять розетки для посадки.

Фото: Светлана Молоканова

В том случае, если на вашей старой плантации уже хозяйничал клещ, то для профилактики можно провести предварительную термообработку посадочного материала. Анна Владимировна рассказывает о тонкостях этой процедуры:

– Розетки помещаем в емкость с горячей водой 47-48⁰С на 1-2 минуты, затем для снятия термического шока переносим их в холодную проточную воду на 15-20 минут. Розетки высаживают на пикировочные гряды, хорошо поливаем и укрываем тонким нетканым укрывным материалом, плотностью 17-30 г/м2. По возможности поливать новые посадки следует каждый день, а нетканые укрытия снимать лишь весной следующего года. Тогда же можно и готовую выросшую рассаду высадить на ее постоянное место.

Шпаргалка садовода

В том случае, если вы удалите старые листья земляники, полезны будут азотные удобрения. В августе столовую ложку мочевины развести в 10 л воды и этот объем распределить на один квадратный метр грядки. Такая подкормка будет стимулировать рост молодых листьев растений.

Через две недели допустимо сделать вторую подкормку – органические удобрения с добавлением суперфосфата и сульфата калия по 15 г на 1 кв. м. Суперфосфат плохо растворяется, и его сначала следует развести в литре кипятка. Такая подкормка стимулирует у растений закладку цветковых почек.

Третью подкормку допустимо сделать в середине сентября, в эту пору очень удачным удобрением будет раствор коровяка, его вносят в количестве 200 г на 1 кв. м грядки с земляникой. Кроме того, очень хорошо отзывается культура на удобрение аммофоской. Норма расхода – до 30 г на каждый квадратный метр. Аммофоску следует просто рассыпать по поверхности почвы, предварительно ее вскопав и увлажнив, а затем немного присыпать почвой.