В Алтайском крае в разгаре сезон лесной земляники

Соцсети горожан переполнены восторженными публикациями, что ягоды в этом году много, как никогда.

Фото: Василий Харечко

Барнаулец Василий Харечко, который знает все лучшие ягодные и грибные места под Барнаулом и каждый год ездит на «тихую охоту», утверждает, что такой урожай земляники не припомнит с детства. Ягоды много везде – и в Березовке, в Бельмесёво, и других пригородных территориях. Так что если вы любитель, срочно собираетесь по ягоды! Грибы, кстати, тоже уже встречаются – но единичные, а вот ягод – море!

Фото: Василий Харечко

Хороша, как не назови!

В диком виде на территории России произрастают три вида земляники: земляника восточная; земляника лесная; земляника зелёная, луговая, холмистая, она же клубника луговая, она же полуница. Ягоды всех этих дикорастущих видов небольшие, весят 1-3 грамма.

Фото: Василий Харечко

Аромат лета

Если бы проводился конкурс на лучший аромат лета, запах дикорастущей земляники одержал бы безоговорочную победу! Эти ярко-малиновые ягоды овальной формы издают невероятный аромат. Та как ягода лесная, она впитала в себя множество еле уловимых оттенков – пряно-сосновые нотки, травяные и даже медовые!

Фото: Василий Харечко

В духах земляника – это женская парфюмерная нота. Ее присутствие в парфюмерной пирамиде придает свежесть и яркость композициям. Аромат этой лесной ягоды способен подарить хорошее настроение и зарядить позитивной энергией. Самые известные ароматы с нотами земляники: Antonio Banderas «Her Secret», Moschino «Chic Petals», La Perla «Divina Gold Edition», Salvatore Ferragamo «Incanto Lovely Flower», Lulu Castagnette «Just 4 U :-X».

Исторический экскурс

Как лесная ягода она была известна в древнейшие времена многим народам, которые ее применяли с лечебных целях еще за две тысячи лет до нашей эры. О землянике, как лекарственном растении, писали великие врачи и учёные Гиппократ, Гален, Плиний Старший, Ибн-Сина.

В России в лес под землянику ходили всегда – ведь ягоду не только варили и сушили, но и заготавливали листья для чая.

Землянику уважают и почитают по всему миру. Например, любимая земляника французов — апрельская gariguette, несладкая, но по-своему привлекательная: ее появление говорит о том, что скоро лето. Очень любят землянику в Бельгии: в городе Вепион (провинция Намюр) даже есть музей земляники, а сам город считается неофициальной европейской «столицей» этой ягоды (местные жители даже едят эту ягоду по-особенному: сначала сбрызгивают лимонным соком, а затем посыпают щепотью белого перца).

В Америке два города проводят фестивали земляники — Плантсити во Флориде и Пасадина в Техасе (не путать с одноимённым калифорнийским городом!).

И вкус, и польза

Считается, что съеденные за летний сезон 10 килограммов земляники укрепят ваше здоровье как ничто другое. И в самом деле: иммунная система укреплена, обмен веществ нормализован, сердечно-сосудистая система защищена как никогда. Клубника полезна для десен, даже защитит от головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина. А знаете ли Вы, что 150 граммов земляники прогоняют негативные эмоции? Попробуйте съешьте эти семь ягод — действительно прогоняют!

Фото: e-polza.ru

Землянику очень уважают косметологи. Во-первых, маска из свежей земляники — лучшее средство от пигментных пятен. Во-вторых, в ней содержится салициловая кислота, обладающая отшелушивающим действием. И наконец, в землянике есть медь, стимулирующая выработку коллагена, который поддерживает кожу упругой.

Как готовить

Хранятся ягоды земляники очень недолго. В сложных кулинарных блюдах их почти не используют – чаще едят свежими! Утром землянику хорошо есть с любыми молочными продуктами: молоком, с мюсли, йогуртом, варенцом — сочетаются они отлично.

Фото: yaklass.ru

Впрочем, и в других несладких блюдах ягода хороша. Земляника подходит к морепродуктам и птице, умеет составить ансамбль с салатными листьями, пармезаном, огурцом и зеленым луком, и приправить его стоит оливковым маслом с каплей уксуса, лимонным соком и кедровыми орешками — или горчицей грубого помола.

Отличную закуску из земляники и авокадо придумала Анастасия Кондюрина, фудгик и гастроэнтузиаст из Барнаула, автор проекта «Коробка печенья».

Фото: cookiebox_brn



Требуется: 1 хороший спелый авокадо, земляники, горсть кедровых орешков, соль по вкусу, хорошее растительное масло.

Как приготовить: авокадо выбирайте спелые, маслянистые. Разрежьте плод пополам, извлеките косточку, выскребите мякоть ложкой и разомните мякоть. Орешки подсушите на сухой сковороде. Аккуратно смешайте мякоть авокадо, ягоды, и орешки. Выложите в лодочки из кожуры или на тосты свежего хрустящего хлеба, посолите, сбрызните маслом.

Ещё один рецепт от Анастасии – Молодой сыр с клубникой и томатами.

Фото: cookiebox_brn

Требуется: шарик молодого сыра ( буратта, страчателла или моцарелла) +100 гр жирных сливок, горсть земляники, 1 крупный помидор, горсть рукколы, растительное масло по вкусу, соль, свежемолотый перец по вкусу.

Как приготовить: порвите руками шарик сыра, залейте жирными сливками, накройте пленкой и уберите в холодильник на пару часов. Затем выложите сыр на тарелку, добавьте руколлу, томат кусочками и землянику, посолите, сбрызните маслом, посыпьте свежемолотым перцем и сразу подавайте с игристым или белым вином!

На ужин можно придумать хоть курицу под землянично-винным соусом, хоть ягодную пасту (замесить крутое тесто на земляничном соке с мукой, 2 яйцами, ложкой растительного масла, солью, перцем и медом; раскатать тонко-тонко и нарезать на широкие полосы; отварить в молоке).

Или вот еще прекрасное сочетание: земляника с черным перцем, особенно обжаренная (мгновенно) на сливочном масле. Кто попробовал — не забудет.

Среди заготовок из клубники стоит выделить джем, мармелад, варенье (в том числе «пятиминутку»), сироп, соусы к мясу. Ягоды можно и просто протереть с сахаром, просушить в дегидраторе и зимой заваривать с ней чай!

Как выбирать и хранить

Главный критерий при выборе земляники должен быть один: она обязана быть свежей. То есть сорванной не ранее чем 48 часов назад и за это время не побывавшей в холодильнике.

Выбирайте сухую и целую, непорченую землянику. Посмотрите на цвет ягод — тёмно-красный цвет является одним из показателей вкуса: так как земляника не сильно меняется в цвете после того, как её сорвали, то её бордовый оттенок может говорить об ее спелости.

Помните о том, что сезон свежей земляники длится не более 3-4 недель! А если вам лень её собирать самим, то любители тихой охоты уже сделали это за вас! В Барнауле на мини-рынках ягоду продают по 200 рублей за 1 литр. 3-литрое ведёрко стоит 600 рублей.