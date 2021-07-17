В Барнауле пропал 13-летний подросток

С 16 июля 2021 года его местонахождение неизвестно.

По словам волонтёров, мальчик может нуждаться в медицинской помощи. Они просят помощи в поисках 13-летнего Васильева Дмитрия из Барнаула.

Известно, что в день пропажи он был одет в жёлтую толстовку, бело-голубую футболку, чёрные спортивные штаны, серые кроссовки.

Приметы подростка: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы обесцвеченные, глаза серые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).