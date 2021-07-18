Анна Самойлова: зачем нужны писательские союзы и кого на Алтае больше – прозаиков или поэтов?

В этом году краевое отделение Союза писателей России отмечает 70-летие. Вот уже больше года этот творческий цех живет по обновленному уставу под руководством барнаульской писательницы, основателя литературного агентства «Нео-Лит» Анны Самойловой, которая убеждена, что для комфортного существования писательского сообщества очень важно наличие литературной среды.

Анна Самойлова. Фото: Андрей Чурилов

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– Анна Александровна, с февраля 2020 года вы стали ответственным секретарем общественной Алтайской краевой писательской организации «Союз писателей России». С каких преобразований вы начали?

– Сперва потребовалось восстановить юридическое лицо писательской организации и внести изменения в существующий устав, как того требовало законодательство. Далось нам это непросто, так как все эти процессы совпали с пандемией. Но как только мы снова обрели юридический статус, работа закипела. Для начала нужно было вдохнуть жизнь в писательские ряды, и я организовала SMM-рассылку – стала регулярно направлять новости, объявления и предложения на адреса членов нашей организации, чтобы они во время самоизоляции отрезанными от мира себя не чувствовали. Министерство культуры Алтайского края помогло нам с помещением для писательского союза – теперь мы размещаемся в просторном кабинете на ул. Крупской, 97. Кстати, всю мебель для него мы приобрели вскладчину, на деньги писателей, и еще раз поняли – при желании можно решить любую проблему.

– Агентство «Нео-Лит», которое вы создали более пяти лет назад, зарекомендовало себя как довольно успешное писательское объединение – примерно половина его членов публикуются в престижных журналах, получают литературные премии. Какой опыт вы перенесли оттуда в профессиональную писательскую организацию?

– Прежде всего я стала поддерживать любую инициативу, исходящую от писателей, понимая, что литераторы – люди недооцененные, недохваленные. В итоге мы стали чаще принимать участие в конкурсах, активней проявлять свою гражданскую позицию. Достаточно вспомнить, как писатели спасли от закрытия библиотеку № 4 имени Игоря Пантюхова – помогли установить в ней металлическую дверь, сделать частичный ремонт, повесить на входе антивандальную табличку. Большая заслуга в этом Владимира Шнайдера. Я начала отправлять тексты членов Союза писателей России в разные журналы, альманахи, выходят совместные сборники, например, с Республикой Беларусь. Еще одно из достижений – создание под крылом нашей организации Совета молодых литераторов, который возглавила Александра Малыгина. Готова я распространять и свой опыт, накопленный за годы ведения семинаров и учебы у известных писателей. И если кто-то ко мне обратится за советом – всегда помогу.

Обуздание плотины

– В советские времена писательская организация представляла собой нечто вроде профсоюза. Какие функции возложены на нее теперь?

– Дело в том, что человек – существо социальное. В его природе заложено находить подобных себе, присоединяться к «стае» единомышленников (как сказали бы психологи, к референтной группе). Чтобы писателю состояться, требуется литературная среда, с участниками которой можно обсудить новинки литературы, поделиться творческими планами, почувствовать себя частью литпроцесса. Это объединение способно решать и социальные вопросы, касающиеся, например, материальной поддержки или помощи в решении бытовых трудностей. Помогают нам двигаться дальше и грантовые конкурсы, в которых мы активно участвуем. Так, на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры мы проводим ряд мероприятий, приуроченных к 70-летию писательской организации. Позади – выездное заседание Всесибирского секретариата Союза писателей России, проведенное в рамках Литературного фестиваля Роберта Рождественского, впереди – поездки писателей по краю, а также торжественное празднование юбилея с вручением наград.

Сегодня в состав краевого отделения Союза писателей России входит 53 писателя. Скоро их станет 56.

– Есть мнение, что писателями рождаются, а не становятся, что писательству нельзя научить. Вы же, насколько известно, даже разработали собственную методику обучения этому делу.

– Хорошо помню свой первый опыт: как только я начала писать, у меня было ощущение, что прорвалась плотина, и на бумагу хлынул весь мусор, который она удерживала. Понадобилось время, чтобы полилась нормальная, чистая вода. Чтобы стать писателем, требуется исписать тысячу листов и опробовать множество литературных приемов. Нужно учиться сливать воду в штатном режиме, чтобы плотину не сорвало, чтобы не травмировать себя и окружающих слабыми текстами. Понятно, что не каждый станет выдающимся писателем. После художественной школы тоже далеко не все становятся заметными художниками, разве что на сотню – один. Но выражать свои мысли может научиться каждый. Современные психологи доказали: если любому занятию отдать десять тысяч часов, то результат будет всегда. Может, не Пушкин, но крепкий прозаик или поэт получится.

– Может ли литература стать заработком?

– Возьмем меня – я только с литературы и живу. На гонорары от публикаций, от преподавательской деятельности. То, что я не хочу ничем другим заниматься, я поняла в конце 1990-х. Но источником дохода это стало с 2012 года, когда я устроилась на работу в Алтайский дом литераторов. То есть зарабатывать на литературе возможно, и я таких людей знаю.

Сам себе маркетолог

– С появлением Интернета дорога к читателю стала короче?

– Да, короче, но и конкуренция сильней. Разумеется, писатели могут жить и без Глобальной сети, но тогда жизнь уйдет дальше. Еще с появлением Интернета литераторам стало сложней найти своего читателя. Поэтому людям пишущим нередко приходится учиться самим себя продвигать. И в этом плане писателю хорошо бы стать маркетологом, психологом, а то и таргетологом. Навигаторов по миру книг вроде критика Галины Юзефович сегодня не так много. Да, есть книжные блогеры, но они только приходят в литературную среду. И нужно время, чтобы эта прослойка сформировалась.

– А пользуются ли писатели местными ресурсами? Является ли, к примеру, литературный журнал «Алтай» площадкой для самовыражения местных авторов?

– Когда-то журнал «Алтай», основанный в 1947 году, являлся печатным органом краевой писательской организации. Вокруг него сформировалось литературное сообщество, потом появилось книжное издательство, и лишь после этого в 1951 году было образовано Алтайское отделение Союза писателей СССР. Сейчас же «Алтай» существует отдельно от нашей организации. Мы благодарны министру культуры Алтайского края Елене Безруковой и редактору «Алтая» Ларисе Вигандт за то, что они сохранили издание в трудное для писательской организации время. И так как у организации дела поправляются, мы хотели бы вернуть журнал «Алтай» под свое крыло.

– Существует ли какая-то отличительная особенность нашего писательского сообщества, выделяющая его из ряда подобных региональных отделений Союза писателей России?

– Сложно сказать. Пожалуй, преобладание прозаиков над поэтами. Особенно это бросается в глаза на семинарах молодых литераторов, где традиционно поэтов больше. У нас же в последние годы раскладка иная: на две прозаических группы приходится одна поэтическая.

– В нашем крае проводится много литературных чтений в честь наших писателей-земляков. Соседние регионы вряд ли могут похвастаться таким обилием известных литераторов?

– Да, такого количества литературных чтений, как у нас, больше нет нигде. Недавно я интересовалась этой темой и выяснила, что 20 районов нашего края подарили миру талантливых писателей. Поэтому сегодня я разрабатываю грантовый проект, суть которого – в посещении этих территорий членами нашей писательской организации. Там мы будем делиться опытом, проводить мастер-классы, знакомить с успешными авторами, обучать начинающих литераторов.