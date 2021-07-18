Четверо барнаульцев оформили кредиты на 40 человек

У граждан они украли более полумиллиона рублей.

Фото: infosmi.net

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении группы мошенников, похищавших деньги через микрозаймовые организации.

Свою деятельность четверо жителей Барнауле осуществляли с июля 2019 года по январь 2020 года. Используя персональные и паспортные данные 40 россиян, на интернет-сайтах микрофинансовых организаций они оформляли заявки на получение займов. Суммы в основном варьировались от 7 до 15 тысяч рублей. Для перечисления заемных денег злоумышленники указывали реквизиты банковских карт, оформленных на непосвященных в их преступные намерения жителей Алтайского края. Данные банковские карты находились в распоряжении участников преступной группы, которые и обналичивали денежные средства.

Теперь мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Преступление раскрыли сотрудники оперативных подразделений Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

У злоумышленников они изъяли более 200 тысяч рублей, ювелирные украшения на сумму 200 тысяч рублей, легковой автомобиль БМВ, ноутбук, сотовые телефоны.

В отношении двоих участников преступной группы принята мера пресечения в виде заключения под стражу, у третьего — подписка и надлежащее поведение, у четвертого — домашний арест, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.