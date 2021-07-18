Двое взрослых и 9-летняя девочка погибли в ДТП на Чуйском тракте

Пострадали 5 человек.

Страшное ДТП произошло сегодня, 18 июля 2021 года, в 11:45 в Троицком районе на 275 км Чуйского тракта.

Администраторам интернет-сообщества «Инцидент Барнаул» в Telegram в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, что водитель 1985 года рождения на Toyota Camry ехал со стороны Бийска в сторону Барнаула, не справился с управлением и допустил боковое столкновение с автомобилем Hyundai Creta, движущимся во встречном направлении, под управлением женщины-водителя, 1978 года рождения.

В результате ДТП погибли 3 пассажира автомобиля Toyota Camry: мужчина, 1969 года рождения, женщина, 1999 года рождения и девочка, 2012 года рождения. Еще одна женщина, 1970 года рождения, доставлена в Троицкую ЦРБ. Водитель за медицинской помощью не обращался.

В момент происшествия в транспортном средстве Hyundai Creta находились 4 пассажира. В результате происшествия водитель и трое несовершеннолетних: мальчики, 2009 и 2019 годов рождения, и девочка 2007 года рождения, доставлены для оказания помощи в Троицкую ЦРБ, пассажир мужчина, 1984 года рождения, за медицинской помощью не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.