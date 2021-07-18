Как сотрудники пожарного надзора следят за безопасностью барнаульцев

18 июля сотрудники органов государственного пожарного надзора отмечают профессиональный праздник. Накануне этой даты мы выясняли, от каких огненных опасностей надо защищать Барнаул, какие неприятные сюрпризы таят навесные фасады, зачем пожарным инспекторам нужен квадрокоптер и многое другое.

Фото предоставлено территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК

С высоты полета

День выдался невероятно жарким. В небе над дачным поселком парит квадрокоптер. На экране планшета в руках оператора в синей форме проплывают дачные участки, снятые с высоты птичьего полета. На одном из дачных участков мелькнул огонь. Сотрудники госпожнадзора, службы ГОЧС, районной администрации, полиции немедленно отправляются к проблемному участку. Через невысокую ограду видно, как полыхает сложенная в кучу трава, бумаги, пластиковые бутылки. Хозяин периодически подкидывает топливо.

Инспектор объясняет мужчине, что при такой жаркой сухой погоде достаточно всего одного порыва ветра, чтобы огонь перекинулся на сарай или дом, а затем и на участки соседей. Уже не раз из-за такой «огненной» очистки участка сгорали дома, гибли люди. А чтобы садовод запомнил это получше, на него составляют протокол. Ему придется заплатить штраф.

Новые реалии

Такие выезды в садоводства для инспекторов госпожнадзора в сезон летних пожаров – обычное дело, но этим работа далеко не ограничивается, современный город – это сложный живой организм, и он сталкивается с разными опасностями. С какими именно, мы интересуемся у начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Максима Чертова.

– Барнаул активно развивается, вырастают новые кварталы. Характер и масштаб пожаров от этого как-то изменился?

– Произошло укрупнение многоэтажной застройки в Индустриальном районе. Основные проблемные моменты – это отсутствие подъездов к зданиям, самодеятельные парковки у жилых домов, из-за которых нашим автомобилям трудно попасть к месту тушения.

Сегодня с администрацией Барнаула прорабатывается вопрос о принятии нормативно-правового акта, который определит обязательные места пожарной спецтехники у многоэтажных зданий, которые занимать нельзя. Кстати, работа уже началась, в Барнауле организовали четыре площадки для пожарных автомобилей. Сами жильцы этих домов по нашей рекомендации приняли такое решение на общем собрании. Через управляющую компанию вопросы согласовали, нанесли цветографическую разметку и установили знаки. Там никто не может парковаться. Теперь если произойдет возгорание, пожарная машина сможет беспрепятственно встать, выдвинуть автолестницу.

У дома со специальной разметкой прошлым летом проходили учения пожарных. Фото: Андрей Чурилов

– А действительно некоторые строительные материалы влияют на пожарную обстановку?

– Есть проблема с вентилируемыми фасадами. Некоторые застройщики в стремлении к дешевизне используют горючие отделочные материалы. В этом случае в навесных фасадных системах распространение огня проходит скрытно, увеличиваются площади возгорания. Тушение осложняется. В рамках надзорных мероприятий мы выходим на такие объекты, проверяем документацию, выдаем предписания. В некоторых случаях собственникам приходится полностью заменить навесной фасад. Так что лучше сразу все делать правильно.

От печек до костров

По словам Максима Чертова, основная доля пожаров – примерно 70 процентов – происходит в жилом секторе. Причины возгораний привычны и повторяются из года в год: зимой это неисправность печного отопления, летом – палы сухой травы и сжигание мусора, в любое время года – неисправность проводки и электроприборов. Очень часто пожары соседствуют с алкоголем.

Изменения в КоАП, внесенные в 2021 году, ужесточают ответственность за повторное нарушение правил пожарной безопасности. В частности, теперь стало возможным приостановить деятельность предприятия-нарушителя на 30 суток.

– У нас есть график проведения профилактической работы. Мы выбираем участки частного жилого сектора, улицы Барнаула, где происходит больше всего пожаров, и совместно с представителями районных администраций, полиции проходим по улицам, раздаем памятки, беседуем с жителями, как вести себя в случае пожара, как обезопасить свой дом, как надо следить за печным отоплением, электропроводкой. Проводим сезонные рейды при наступлении пожароопасного периода, в том числе и с использованием квадрокоптера.

– Продолжается ли оснащение квартир социально незащищенных, многодетных семей пожарными извещателями?

– Эта программа продолжает действовать, в том числе на территории Барнаула. В краевой столице установлено приблизительно 90 извещателей. И в этом году планируем установить еще несколько штук. Разумеется, бесплатно, на средства гранта Губернатора, по спискам органов социальной защиты. При возникновении пожара извещатель срабатывает, выдает очень громкий звуковой сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека, и параллельно сигнал поступает на пульт пожарной охраны. Есть пример из Алейска, когда прибывшие по сигналу извещателя пожарные спасли внуков и бабушку из горящего дома.

Стоит отметить, что несмотря на некоторые проблемные моменты, в целом количество пожаров и пострадавших на них людей в Барнауле уверенно снижается. Например, за первое полугодие в городе зарегистрирован 1581 пожар, что на 7,1 процента меньше по сравнению с прошлым годом. С 18 до 14 человек снизилось число погибших и с 19 до 14 – пострадавших.

– Думаю, совместная деятельность контрольно-надзорного органа и органов местного самоуправления, которые также принимают участие в рейдовых мероприятиях, профилактическая, просветительская работа среди населения, освещение ситуации в СМИ, приносит плоды. Все равно люди стали более ответственно относиться к своему имуществу и здоровью.